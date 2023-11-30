По данным российских журналистов, до 72% жителей не хотят смены названия своего города. Чтобы обеспечить согласие народа, облдума решила провести "референдум" среди жителей области, население которой в 2,5 раза превышает количество жителей города.

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Власти Волгоградской области России предложили идею о переименовании города Волгоград в Сталинград, несмотря на сопротивление его жителей. По данным российского издания "Коммерсантъ", местные чиновники начали проводить "хитрый" план в действие, хотя окончательное решение еще не принято.

Так, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров продвигает изменение названия города уже более года, и в настоящий момент это стало осуществимым. Областная дума внесла поправки в закон об административно-территориальном устройстве, относящиеся к процессу переименования через региональный референдум с целью "возвращения отдельным населенным пунктам наименований, широко известных в прошлом и настоящем".

Спикер облдумы Александр Блошкин считается главным сторонником переименования, однако большинство горожан высказалось против этой идеи. По данным издания, от 66% до 72% жителей не хотят переименовывать Волгоград в Сталинград.

Для обхода этой проблемы было предложено провести "референдум" по всей области, население которой в 2,5 раза превышает количество жителей Волгограда. Эксперты считают, что привлечение всего населения области к вопросу переименования поможет обеспечить нужный исход. "

Они рассчитывают на активизацию безразличных избирателей в городах области. В то время как жители Волгограда обычно проявляют меньший интерес к подобным мероприятиям", — поясняет политолог Александр Сайгин.

Однако эксперт предупреждает о возможном ответе в виде "защитной мобилизации" горожан, которые активно агитируют и готовы контролировать подсчет голосов.

"Чиновники могут столкнуться с сопротивлением со стороны жителей, что создаст для них своего рода '"Сталинградскую битву', — подчеркивает эксперт.

При этом заместитель председателя областной думы Дмитрий Калашников отметил, что такой подход справедлив, учитывая то, что многие жители области работают или учатся в Волгограде.

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Напомним, 10 октября сообщалось, что жители Червонограда Львовской области провалили голосование за переименование города из-за того, что большинство присутствующих на общественном обсуждении выступило против.

Ранее, 30 июня, сообщалось, что Нацкомиссия по стандартам государственного языка удалила Запорожье из списка населенных пунктов для переименования.