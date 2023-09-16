Дачу Сталіна в Підмосков'ї виставили на торги: у Держдумі виступили проти (фото)

Російський депутат Олександр Ющенко заявив, що продаж дачі Сталіна є "злочином". За його словами, за такою логікою "можна і вежу Кремля продати".

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Садибу "Липки-Алексіївське" в Московській області, в якій на початку 1930-х років жив Йосип Сталін, виставили на аукціон. Про це йдеться на офіційному сайті російської державної компанії "ДОМ.РФ".

Торги відбудуться 3 листопада, а початкова ціна лота становить 403,49 мільйона рублів. Повідомляється, що в XIX столітті ця ділянка належала московському голові Олександру Алексєєву, який звів на ній будинок. У 1907 році новий власник побудував на його місці новий особняк у стилі неокласицизму, який зберігся до наших днів.

Після 1917 року садибу націоналізували, а в 1932-1934 роках там проживав Йосип Сталін. У 1989 році будівлю переобладнали під реабілітаційний центр для дітей із важкими захворюваннями, а у 2004 — закрили на реконструкцію. Незабаром садибу передали під управління "ДОМ.РФ".

"Для багатьох подібних будівель сьогодні — це чи не єдина можливість дати їм "друге життя", довести до ладу і повернути в культурний і суспільний контекст", — сказав директор держкомпанії Микола Сарокваша.

Колишня урядова дача в Підмосков'ї

У Держдумі проти продажу дачі Сталіна

Як зазначає NEWS.ru, перший заступник голови комітету Держдуми з інформаційної політики, інформаційних технологій та зв'язку Олександр Ющенко розкритикував рішення про продаж садиби. За його словами, не можна розпродавати об'єкти, що мають історичну цінність.

"Щодо дачі Сталіна — її продаж не просто велика помилка, а злочин щодо своїх поколінь. Це може просто далеко зайти, за логікою, що щось продадуть і відреставрують, можна і вежу Кремля продати", — заявив Ющенко.

Нагадаємо, у Великій Британії рада міста Корнуолла погодилася продати квартири II класу вартістю 640 000 фунтів стерлінгів за 1 фунт стерлінгів, щоб забезпечити жителів доступним житлом.

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