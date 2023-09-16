Дачу Сталина в Подмосковье выставили на торги: в Госдуме выступили против (фото)

Российский депутат Александр Ющенко заявил, что продажа дачи Сталина является "преступлением". По его словам, по такой логике "можно и башню Кремля продать".

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Усадьбу "Липки-Алексеевское" в Московской области, в которой в начале 1930-х годов жил Иосиф Сталин, выставили на аукцион. Об этом говорится на официальном сайте российской государственной компании "ДОМ.РФ".

Торги пройдут 3 ноября, а начальная цена лота составляет 403,49 миллиона рублей. Сообщается, что в XIX веке этот участок принадлежал московскому главе Александру Алексееву, который возвел на нем дом. В 1907 году новый владелец построил на его месте новый особняк в стиле неоклассицизма, который сохранился до наших дней.

После 1917 года усадьбу национализировали, а в 1932-1934 годах там проживал Иосиф Сталин. В 1989 году здание переоборудовали под реабилитационный центр для детей с тяжелыми заболеваниями, а в 2004 – закрыли на реконструкцию. Вскоре усадьбу передали под управление "ДОМ.РФ".

"Для многих подобных зданий сегодня — это чуть ли не единственная возможность дать им "вторую жизнь", привести в порядок и вернуть в культурный и общественный контекст", — сказал директор госкомпании Николай Сарокваша.

Бывшая правительсвенная дача в Подмосковье

В Госдуме против продажи дачи Сталина

Как отмечает NEWS.ru, первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко раскритиковал решение о продаже усадьбы. По его словам, нельзя распродавать объекты, имеющие историческую ценность.

"Касательно дачи Сталина — ее продажа не просто большая ошибка, а преступление в отношении своих поколений. Это может просто далеко зайти, по логике, что что-то продадут и отреставрируют, можно и башню Кремля продать", — заявил Ющенко.

Напомним, в Великобритании совет города Корнуолла согласился продать квартиры II класса стоимостью 640 000 фунтов стерлингов за 1 фунт стерлингов, чтобы обеспечить жителей доступным жильем.

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