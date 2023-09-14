Доступное жилье: в Британии квартиры стоимостью 640 тысяч продают всего за 1 фунт

Чиновники уверены, что такой шаг позволит избежать высоких эксплуатационных расходов и обеспечит сохранение доступности жилья.

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В Великобритании совет города Корнуолла согласился продать квартиры II класса стоимостью 640 000 фунтов стерлингов за 1 фунт стерлингов, чтобы обеспечить жителей доступным жильем. Об этом пишет The Mirror.

Чиновники одобрили рекомендацию о передаче 11 квартир береговой охраны в Лоо компании Three Seas Community Land Trust после того, как она предложила провести ремонт стоимостью 1 млн фунтов стерлингов за счет грантового финансирования. По мнению членов совета, такой шаг позволит избежать высоких эксплуатационных расходов и обеспечит сохранение доступности жилья.

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Заместитель главы Совета Корнуолла советник Дэвид Харрис заявил, что продажа домов на открытом рынке, скорее всего, привела бы к потере доступного жилья в Лоо. В этом районе у многих людей есть вторые дома, которые сдают в аренду на время отпуска.

"Схема перепланировки, осуществляемая под руководством общественности, обеспечит использование квартир для строительства доступного жилья", — сказал он.

На заседании кабинета министров было отмечено, что проект было бы трудно реализовать без грантового финансирования, которое предоставляется компанией Homes England.

"Обеспечение надежного доступного жилья невероятно важно для жителей Лоо. Нехватка доступного жилья это настоящая чрезвычайная ситуация, повторяющаяся по всему Корнуоллу", — заявил другой советник Ханнафорд

Ранее Фокус писал, что женщина купила заброшенный дом с "дорогим сокровищем". Жилье было без владельца с начала 2000-х годов и когда Мэгги Макго впервые попала в него, оно все еще было обставлено винтажной мебелью, но уже нуждалось в глубокой очистке. Осматривая свои новые владения женщина нашла много ценных вещей.

Также стало известно, что в "доме ужасов" обнаружили шокирующие находки. Владелец жилья Марк Трой Хибел был арестован и обвинен в неоправданном причинении вреда здоровью. Внутри были обнаружены взрывчатка, промышленные химикаты и "оборудование лабораторного класса".