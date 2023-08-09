Объявлено чрезвычайное положение: в "доме ужасов" обнаружили шокирующие находки (фото)

Владелец дома Марк Трой Хибел был арестован и обвинен в неоправданном причинении вреда здоровью. Внутри были обнаружены шокирующие находки, такие как взрывчатка, промышленные химикаты и "оборудование лабораторного класса".

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В США люди, проживающие рядом с домом, где жил 53-летний барахольщик Марк Трой Хибел, опасаются опасных испарений, ведь власти города Луисвилл, штат Кентукки, планируют сжечь его дом после обнаружения того, что находилось внутри. Об этом пишет Daily Star.

Было объявлено чрезвычайное положение. Мэр города предложил использовать контролируемый поджог для уничтожения "дома ужасов", после того как полицейские установили вокруг него безопасный периметр. Внутри здания были обнаружены шокирующие находки, такие как взрывчатка, промышленные химикаты и "оборудование лабораторного класса".

Владелец дома на Эпплгейт-Лейн, 53-летний Марк Трой Хибел, был арестован и обвинен в неоправданном причинении вреда здоровью.

"Я просмотрел фотографии, сделанные внутри дома, и увидел, что он чрезвычайно захламлен, повсюду разбросан мусор и другие предметы. Похоже, что это дом экстремального барахольщика", — заявил журналистам на брифинге мэр Крейг Гринберг.

Владелец дома Марк Трой Хибел был арестован Фото: LouisvilleMetroTV

На встрече с населением чиновник пообещал, что безопасность останется главным приоритетом после того, как жители выразили обеспокоенность тем, что при сжигании мусора выделяются опасные испарения.

По словам начальника полиции Луисвилля Жаклин Гвинн-Виллароэль, дом, в котором проживает барахольщик, впервые попал в поле зрения властей после того, как несколько местных жителей сообщили об этом офицерам. Она рассказала, что к Хибелу пришли детективы под прикрытием и он пригласил их войти внутрь, показав им пикриновую кислоту — мощное взрывчатое вещество. После этого полицейские получили ордер на обыск и вернулись, задержав владельца дома во время обыска.

"Химические эксперименты, проводимые мужчиной, были безрассудными и чрезвычайно опасными. Эти эксперименты закончились, и благодаря этому район стал безопаснее, чем был за последние годы", — добавила Жаклин Гвинн-Виллароэль.

Мужчина проводил химические эксперименты внутри дома Фото: LouisvilleMetroTV

Хибел был арестован 27 июня и в настоящее время содержится в исправительном учреждении города Луисвилл. По словам официальных лиц, ему могут быть предъявлены дополнительные обвинения.

Издание отмечает, что теперь чиновникам предстоит принять непростое решение о том, как поступить с домом барахольщика, наполненным взрывчаткой.

Ранее Фокус сообщал, что миллионера заставили снести особняк стоимостью 3 млн фунтов. Городской совет поручил Гарету Уилсону, который руководит известной аукционной фирмой Wilson's Auctions, разрушить дом своей мечты и восстановить его в первоначальном виде, гораздо меньшем по размеру.

Также стало известно, что жители деревни слишком напуганы из-за банд, чтобы выходить на улицу вечером. Наиболее распространенным видом преступлений, совершаемых в городке, являются насильственные и сексуальные преступления. За последний год было зарегистрировано 538 инцидентов.