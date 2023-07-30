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МирФан

Пора вызывать бульдозеры: миллионера заставили снести особняк стоимостью 3 млн фунтов (фото)

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Фото: Steve Welsh | Работы по возведению нового шикарного дома бизнесмена были завершены в конце 2021 года

Городской совет поручил миллионеру Гарету Уилсону, который руководит известной аукционной фирмой Wilson's Auctions, снести особняк своей мечты и восстановить его в первоначальном виде, гораздо меньшем по размеру.

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В Шотландии 44-летнему миллионеру Гарету Уилсону, построившему в своем загородном поместье потрясающий особняк стоимостью 3 млн фунтов стерлингов, приказано вызвать бульдозеры, чтобы снести постройку. Мужчина не получил разрешения на строительство

Работы по возведению нового шикарного дома бизнесмена были завершены в конце 2021 года, но местный совет сообщил ему, что он должен подать заявку на ретроспективное планирование. Теперь миллионеру Гарету, который руководит известной аукционной фирмой, поручено снести особняк своей мечты и восстановить его в первоначальном виде, гораздо меньшем по размеру.

Новый шикарный особняк расположен на территории фермы Tennox Farm вблизи города Килбирни, графство Айршир. На территории поместья расположено несколько коммерческих предприятий, в том числе аренда домов для отдыха.

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Мужчина не представил заранее официальное разрешение на строительство
Фото: cottages.com

Строители заселились в дом во время пандемии, и в результате получилось новое здание из песчаника с крышей из испанского шифера и балконом, а внутри есть винтовая лестница, сообщает Mail Online.

Однако мужчина не представил заранее официальное разрешение на строительство, и в марте прошлого года Гарет получил предписание от представителей Совета Северного Айршира обратиться за ретроспективным разрешением. Ему заявили, что дом с пятью спальнями не соответствует местному ландшафту.

"Считается, что данная застройка оказывает негативное воздействие на визуальную привлекательность и не соответствует сложившемуся характеру сельской местности", — сказали в совете.

Миллионер Гарет Уилсон, миллионер, богатый мужчина, вынужден снести особняк, построил роскошный особняк, спор с городским советом Fullscreen
Миллионер обжаловал решение совета в правительстве Шотландии, но апелляция была отклонена
Фото: LinkedIn

Миллионер обжаловал решение совета в правительстве Шотландии, но апелляция была отклонена. В поддержку Гарета выступили местные жители, которые говорят, что он оказывает большую поддержку местной экономике, и отмечают, что особняк не виден ни с дороги, ни с соседних ферм.

"Честно говоря, я не понимаю, почему кому-то может досаждать его дом. Это его земля, и если он сделал все необходимое для того, чтобы убедиться в безопасности строительства, то я не против. У него прекрасное место, и он не пожалел средств", — сказал один из фермеров.

Гарет является директором компании Wilson's Auctions, которая является крупнейшей независимой аукционной компанией в стране.

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