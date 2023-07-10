Сбежала из дома: женщина обнаружила "проклятую" комнату, спрятанную в стене (видео)

В потайной комнате сестра женщины обнаружила журналы для взрослых 1970-1980-х годов, банки с безалкогольным пивом, блокнот, тампоны и зубную щетку. Но это были не все странные находки.

Related video

Женщина, пожелавшая не называть свое имя, на популярном форуме Reddit рассказала в социальных сетях о жуткой комнате, которую ее сестра обнаружила за дверью шкафа в новом доме. Девушки съехали оттуда менее чем через две недели. Об этом пишет The Mirror.

Для некоторых людей переезд — это сильный стресс, но он открывает возможность начать жизнь заново, сменив обстановку. Однако дом мечты одной семьи быстро превратился в дом ужасов после того, как она обнаружила "проклятую" комнату, спрятанную за шкафом.

В своем сообщении женщина рассказала о том, как ее сестра при осмотре нового дома обнаружила "тайную комнату", запертую около 50 лет.

"Эта "дверь" находится в шкафу моей сестры. До сегодняшнего дня она не могла открыть ее и думала, что это обычный шкаф. Очевидно, до нашего переезда он некоторое время простоял пустым. Все вещи в этой комнате выглядят очень старыми, примерно 70-80-х годов. Надеюсь, что все проклятия, которые происходили в тайной комнате, случились несколько десятилетий назад!" — сказала она.

В комнате сестра обнаружила журналы для взрослых 1970-1980-х годов, банки с безалкогольным пивом, баночку вазелина, блокнот, а также тампоны, прокладки и зубную щетку. Но самое примечательное — это матрас, который был втиснут в крошечную "комнату", а сверху, судя по всему, лежали две подушки.

"Не представляю, как они затащили матрас внутрь. Я предполагаю, что они сложили его в виде хот-дога и просто засунули внутрь. Я думаю, что это был тайник какого-то подростка для его незаконных действий. Я лично не верю, что это был сквоттер, и что это, скорее всего, сделал предыдущий владелец", — добавила она.

По словам женщины, напуганной находкой, она прожила в этом доме всего полторы недели, после чего собрала вещи и уехала.

"Человек, живущий в ваших стенах, похоже, очень гигиеничен", — написал один из пользователей форума.

Сквоттинг — акт самовольного заселения покинутого или незанятого места или здания лицами, не являющимися его юридическими собственниками или арендаторами, а также не имеющими иных разрешений на его использование.

Ранее Фокус писал, что мужчина нашел в доме жуткий портрет, о котором не подозревал 46 лет. Он был удивлен, обнаружив старинную картину "мужчины без глаз", спрятанную в стене. На обратной стороне едва заметно было написано "Старик по имени Энергия".

Также ранее сообщалось, что старинная фотография дедушки стала "доказательством" путешествия во времени. Мужчина под псевдонимом Jimmy The Filmmaker утверждает, что его предок мог быть путешественником во времени, поскольку тот держит предмет, который поразительно похож на современный смартфон.