Втекла з дому: жінка виявила "прокляту" кімнату, заховану в стіні (відео)

У потаємній кімнаті сестра жінки виявила журнали для дорослих 1970-1980-х років, банки з безалкогольним пивом, блокнот, тампони та зубну щітку. Але це були не всі дивні знахідки.

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Жінка, яка побажала не називати своє ім'я, на популярному форумі Reddit розповіла в соціальних мережах про моторошну кімнату, яку її сестра виявила за дверима шафи в новому будинку. Дівчата з'їхали звідти менш ніж через два тижні. Про це пише The Mirror.

Для деяких людей переїзд — це сильний стрес, але він відкриває можливість почати життя заново, змінивши обстановку. Однак будинок мрії однієї сім'ї швидко перетворився на будинок жахів після того, як вона виявила "прокляту" кімнату, заховану за шафою.

У своєму повідомленні жінка розповіла про те, як її сестра під час огляду нового будинку виявила "таємну кімнату", замкнену близько 50 років.

"Ці "двері" знаходяться в шафі моєї сестри. До сьогоднішнього дня вона не могла відкрити їх і думала, що це звичайна шафа. Очевидно, до нашого переїзду вона деякий час простояла порожньою. Усі речі в цій кімнаті виглядають дуже старими, приблизно 70-80-х років. Сподіваюся, що всі прокляття, які відбувалися в таємній кімнаті, трапилися кілька десятиліть тому!" — сказала вона.

У кімнаті сестра виявила журнали для дорослих 1970-1980-х років, банки з безалкогольним пивом, баночку вазеліну, блокнот, а також тампони, прокладки та зубну щітку. Але найприкметніше — це матрац, який був втиснутий у крихітну "кімнату", а зверху, судячи з усього, лежали дві подушки.

"Не уявляю, як вони затягли матрац всередину. Я припускаю, що вони склали його у вигляді хот-дога і просто засунули всередину. Я думаю, що це була схованка якогось підлітка для його незаконних дій. Я особисто не вірю, що це був сквотер, і що це, швидше за все, зробив попередній власник", — додала вона.

За словами жінки, наляканої знахідкою, вона прожила в цьому будинку лише півтора тижня, після чого зібрала речі й поїхала.

"Людина, що живе у ваших стінах, схоже, дуже гігієнічна", — написав один із користувачів форуму.

Сквотинг — акт самовільного заселення покинутого або незайнятого місця чи будівлі особами, які не є його юридичними власниками або орендарями, а також не мають інших дозволів на його використання.

Раніше Фокус писав, що чоловік знайшов у будинку моторошний портрет, про який не підозрював 46 років. Він був здивований, виявивши старовинну картину "чоловіка без очей", заховану в стіні. На зворотному боці ледь помітно було написано "Старий, на ім'я Енергія".

Також раніше повідомлялося, що старовинна фотографія дідуся стала "доказом" подорожі в часі. Чоловік під псевдонімом Jimmy The Filmmaker стверджує, що його предок міг бути мандрівником у часі, оскільки той тримає предмет, який разюче схожий на сучасний смартфон.