Час викликати бульдозери: мільйонера змусили знести особняк вартістю 3 млн фунтів (фото)

Міська рада доручила мільйонерові Гарету Вілсону, який керує відомою аукціонною фірмою Wilson's Auctions, знести особняк своєї мрії та відновити його в первісному вигляді, набагато меншому за розміром.

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У Шотландії 44-річному мільйонерові Гарету Вілсону, який побудував у своєму заміському маєтку приголомшливий особняк вартістю 3 млн фунтів стерлінгів, наказано викликати бульдозери, щоб знести споруду. Чоловік не отримав дозволу на будівництво

Роботи зі зведення нового розкішного будинку бізнесмена було завершено наприкінці 2021 року, але місцева рада повідомила йому, що він має подати заявку на ретроспективне планування. Тепер мільйонерові Гарету, який керує відомою аукціонною фірмою, доручено знести особняк своєї мрії та відновити його в первісному вигляді, набагато меншому за розміром.

Новий шикарний особняк розташований на території ферми Tennox Farm поблизу міста Кілбірні, графство Айршир. На території маєтку розташовано кілька комерційних підприємств, зокрема оренда будинків для відпочинку.

Чоловік не надав заздалегідь офіційний дозвіл на будівництво Фото: cottages.com

Будівельники заселилися в будинок під час пандемії, і в результаті вийшла нова будівля з пісковику з дахом з іспанського шиферу і балконом, а всередині є гвинтові сходи, повідомляє Mail Online.

Однак чоловік не надав заздалегідь офіційний дозвіл на будівництво, і в березні минулого року Гарет отримав припис від представників Ради Північного Айршира звернутися за ретроспективним дозволом. Йому заявили, що будинок із п'ятьма спальнями не відповідає місцевому ландшафту.

"Вважається, що ця забудова чинить негативний вплив на візуальну привабливість і не відповідає сформованому характеру сільської місцевості", — сказали в раді.

Мільйонер оскаржив рішення ради в уряді Шотландії, але апеляцію було відхилено Фото: LinkedIn

Мільйонер оскаржив рішення ради в уряді Шотландії, але апеляцію було відхилено. На підтримку Гарета виступили місцеві жителі, які кажуть, що він надає велику підтримку місцевій економіці, і зазначають, що маєток не видно ні з дороги, ні з сусідніх ферм.

"Чесно кажучи, я не розумію, чому комусь може докучати його будинок. Це його земля, і якщо він зробив усе необхідне для того, щоб переконатися в безпеці будівництва, то я не проти. У нього прекрасне місце, і він не пошкодував коштів", — сказав один із фермерів.

Гарет є директором компанії Wilson's Auctions, яка є найбільшою незалежною аукціонною компанією в країні.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка виявила "прокляту" кімнату, заховану в стіні. Її сестра виявила там журнали для дорослих 1970-1980-х років, банки з безалкогольним пивом, блокнот, тампони й зубну щітку. Але це були не всі дивні знахідки.

Також стало відомо, що чоловік придбав будинок барахольниці з дорогоцінними речами. Алекс Арчболд володіє антикварним магазином і веде популярний канал на YouTube із сотнями тисяч підписників. Не так давно він зробив дивовижну покупку, яка зробила його багатшим на 300 тисяч доларів.