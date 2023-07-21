Гроші, срібло та прикраси: чоловік придбав будинок барахольниці з дорогоцінними речами (фото)

Алекс Арчболд володіє антикварним магазином і веде популярний канал на YouTube із сотнями тисяч підписників. Не так давно він зробив дивовижну покупку, яка зробила його багатшим на 300 тисяч доларів.

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У Канаді торговець антикваріатом Алекс Арчболд придбав будинок своєї покійної вчительки музики Бетт-Джоан Рак всього за 7500 доларів і був шокований знахідками всередині. Про це пише New York Post.

Чоловік володіє антикварною крамницею в Едмонтоні та веде популярний канал на YouTube із сотнями тисяч підписників. Не так давно він зробив дивовижну покупку, яка зробила його багатшим. Усередині будинку його покійної вчительки музики виявилися дорогоцінні речі, які він зміг продати за 300 тисяч доларів.

"Мені сказали, що в неї скромний дохід, тому я не очікував багато чого. Коли я вперше побачив будинок зсередини, я був трохи шокований його станом, оскільки вона була дуже гарно одягнена", — сказав 46-річний канадець в інтерв'ю Bored Panda.

Чоловік зазначив, що будинок перебував у вкрай занедбаному стані

Чоловік зазначив, що будинок перебував у вкрай занедбаному стані.

"Насправді, я купив вміст будинку тільки тому, що думав, що це може стати кумедною пригодою для нашого YouTube-каналу і, принаймні, я отримаю рояль. Побачити, що знаходиться в будинку, було неможливо через те, наскільки він був переповнений в той час. Речі були навалені до стелі", — додав канадець.

Разом із дружиною і дітьми ютубер обнишпорив будинок у пошуках усього, що можна було б продати, і був дуже здивований, коли в стопці паперів виявилися срібні злитки. Але за словами Арчболда, вони були лише верхівкою айсберга.

"Серед найбільш вражаючих знахідок — гаманці, набиті готівкою, злиток срібла вагою 100 унцій, а також сумки із золотими та діамантовими кільцями", — сказав він.

На первинному аукціоні було зібрано близько 200 тисяч доларів Фото: колаж Фокус

На первинному аукціоні було зібрано близько 200 тисяч доларів. Чоловік на ім'я Арчболд сподівається заробити ще, щонайменше, 100 000 доларів, поки буде продавати решту вмісту будинку.

Видання зазначає, що Бетт-Джоан, яка народилася 1944 року, мріяла стати танцівницею, але її плани зруйнувалися після того, як вона переламала стегнову кістку внаслідок автомобільної аварії, і довелося провести майже 5 місяців прикутою до ліжка. Після закінчення Королівської музичної консерваторії в Торонто, вона продовжувала розвивати свою пристрасть до музики. У віці 23 років вона успішно отримала диплом сольного виконавця на фортепіано, а всього через рік диплом викладача фортепіано.

Крім того, сім'я Арчболда виявила кілька коробок, що належать відомим дизайнерам, таким як Chanel, Burberry і Tiffany. Дім також виявився заповненим цінними старими платівками, столовим приладдям, дизайнерським одягом десятирічної давності й понад трьома швейними машинами.

"Це була найкраща інвестиція, яку я коли-небудь робив", — заявив він.

Раніше Фокус повідомляв, що в незвичайному селі живуть без сучасних зручностей. У цьому витонченому маленькому селі повністю відсутні дроти, телевізійні антени й навіть дорожні знаки.

Також стало відомо, що приморський мегаполіс таємниче покинули 2000 років тому. Місто Сопара, розташоване приблизно за 60 миль на північ від Мумбая, колись було важливим торговельним центром, що з'єднував Азію з Європою.