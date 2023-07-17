Застигло в часі на 500 років: незвичайне село, в якому живуть без сучасних зручностей

У цьому витонченому маленькому селі повністю відсутні будь-які ознаки сучасного світу — дроти, телевізійні антени та навіть дорожні знаки.

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Село Даунхем, яке часто називають найкрасивішим у Ланкаширі (Велика Британія), розташоване в зоні видатної природної краси та розташоване біля підніжжя пагорба Пендл. Звідси відкриваються неперевершені краєвиди, і тут немає жодних ознак сучасного життя. Про це пише Daily Express.

Місцеві жителі обходяться без телевізійних антен, дорожніх знаків, дорожньої розмітки та супутникових антен на будинках. Єдині зручності це автомобілі.

Здається, що все село застигло в часі, оскільки вже понад 500 років перебуває у володінні однієї й тієї самої родини — родини Ашетон. Сім'я стала власником маєтку Даунхем ще 1558 року. Їхнім незмінним бажанням є збереження прекрасної сільської місцевості площею 3 000 акрів. Це означає, що сучасні доступні всім технології тут не вдасться використати.

Сьогодні маєтком керує Ральф Ашетон, і політика сім'ї полягає в тому, щоб здавати місцеві котеджі в оренду людям, які бажають стати частиною громади. Незаймана природа села зробила його улюбленим місцем зйомок кінокомпаній. Це одне з місць, використаних у фільмі 1961 року "Свист вітру". Також тут знімався серіал BBC One "Народжені та виховані", дія якого відбувається у вигаданому містечку Ормстон.

Історичний шарм приваблює сюди безліч туристів Фото: Manchester Evening News

Мішель Браун, яка живе в Даунхемі з чоловіком і двома синами, розповіла, що це село не схоже на жодне інше.

"Тут усе так незаймано, таких селищ мало. Якщо прибрати всі автомобілі, то можна було б очікувати, що на вулицях з'являться коні або карети", — сказала жінка.

Історичний шарм приваблює сюди в літні місяці безліч туристів, які бажають познайомитися з мальовничою сільською місцевістю і звивистими дорогами навколо села, де є безкоштовна автостоянка і невеликий центр для відвідувачів, до якого веде брукована доріжка.

Попри те, що село може здатися застиглим у часі, сучасні жителі і члени сім'ї хочуть, щоб воно не відставало від технологій.

Раніше Фокус повідомляв, що приморський мегаполіс таємниче покинули 2000 років тому. Місто Сопара, розташоване приблизно за 60 миль на північ від Мумбая, колись було важливим торговим центром, що з'єднувало Азію з Європою.

Також стало відомо, що експерти вважають, що знайшли вхід у "підземний світ". Дослідницька група проєкту "Lyobaa" після сканування ділянки землі виявила кілька підземних пустот і аномалій, які сходяться з історичними розповідями про підземну систему камер.