Застыла во времени на 500 лет: необычная деревня, в которой живут без современных удобств

В этой изящной маленькой деревушке полностью отсутствуют какие-либо признаки современного мира — провода, телевизионные антенны и даже дорожные знаки.

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Деревня Даунхэм, которую часто называют самой красивой в Ланкашире (Великобритания), находится в зоне выдающейся природной красоты и расположена у подножия холма Пендл. Отсюда открываются непревзойденные виды, и здесь нет никаких признаков современной жизни. Об этом пишет Daily Express.

Местные жители обходятся без телевизионных антенн, дорожных знаков, дорожной разметки и спутниковых антенн на домах. Единственные удобства это автомобили.

Кажется, что вся деревня застыла во времени, поскольку уже более 500 лет находится во владении одной и той же семьи — семьи Ашетон. Семья стала владельцем поместья Даунхэм еще в 1558 году. Их неизменным желанием является сохранение прекрасной сельской местности площадью 3 000 акров. Это означает, что современные доступные всем технологии здесь не получится использовать.

Сегодня поместьем управляет Ральф Ашетон, и политика семьи заключается в том, чтобы сдавать местные коттеджи в аренду людям, желающим стать частью общины. Нетронутая природа деревни сделала ее излюбленным местом съемок кинокомпаний. Это одно из мест, использованных в фильме 1961 года "Свист ветра". Также здесь снимался сериал BBC One "Рожденные и воспитанные", действие которого происходит в вымышленном городке Ормстон.

Исторический шарм привлекает сюда множество туристов Фото: Manchester Evening News

Мишель Браун, живущая в Даунхэме с мужем и двумя сыновьями, рассказала, что эта деревня не похожа ни на одну другую.

"Здесь все так нетронуто, таких поселков мало. Если убрать все автомобили, то можно было бы ожидать, что на улицах появятся лошади или кареты", — сказала женщина.

Исторический шарм привлекает сюда в летние месяцы множество туристов, желающих познакомиться с живописной сельской местностью и извилистыми дорогами вокруг деревни, где есть бесплатная автостоянка и небольшой центр для посетителей, к которому ведет мощеная дорожка.

Несмотря на то, что деревня может показаться застывшей во времени, современные жители и члены семьи хотят, чтобы она не отставала от технологий.

Ранее Фокус сообщал, что приморский мегаполис таинственно покинули 2000 лет назад. Город Сопара, расположенный примерно в 60 милях к северу от Мумбаи, когда-то был важным торговым центром, соединявшим Азию с Европой.

Также стало известно, что эксперты считают, что нашли вход в "подземный мир". Исследовательская группа проекта "Lyobaa" после сканирования участка земли обнаружила несколько подземных пустот и аномалий, которые сходятся с историческими рассказами о подземной системе камер.