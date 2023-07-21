Деньги, серебро и украшения: мужчина приобрел дом барахольщицы с драгоценными вещами (фото)

Алекс Арчболд владеет антикварным магазином и ведет популярный канал на YouTube с сотнями тысяч подписчиков. Не так давно он совершил удивительную покупку, которая сделала его богаче на 300 тысяч долларов.

Related video

В Канаде торговец антиквариатом Алекс Арчболд приобрел дом своей покойной учительницы музыки Бетт-Джоан Рак всего за 7500 долларов и был в шоке от находок внутри. Об этом пишет New York Post.

Мужчина владеет антикварным магазином в Эдмонтоне и ведет популярный канал на YouTube с сотнями тысяч подписчиков. Не так давно он совершил удивительную покупку, которая сделала его богаче. Внутри дома его покойной учительницы музыки оказались драгоценные вещи, которые он смог продать за 300 тысяч долларов.

"Мне сказали, что у нее скромный доход, поэтому я не ожидал многого. Когда я впервые увидел дом изнутри, я был немного шокирован его состоянием, поскольку она была очень красиво одета", — сказал 46-летний канадец в интервью Bored Panda.

Мужчина отметил, что дом находился в крайне запущенном состоянии

Мужчина отметил, что дом находился в крайне запущенном состоянии.

"На самом деле, я купил содержимое дома только потому, что думал, что это может стать забавным приключением для нашего YouTube-канала и, по крайней мере, я получу рояль. Увидеть, что находится в доме, было невозможно из-за того, насколько он был переполнен в то время. Вещи были навалены до потолка", — добавил канадец.

Вместе с женой и детьми ютубер обшарил дом в поисках всего, что можно было бы продать, и был очень удивлен, когда в стопке бумаг обнаружились серебряные слитки. Но по словам Арчболда, они были лишь верхушкой айсберга.

"Среди наиболее впечатляющих находок — кошельки, набитые наличными, слиток серебра весом 100 унций, а также сумки с золотыми и бриллиантовыми кольцами", — сказал он.

На первоначальном аукционе было собрано около 200 тысяч долларов Фото: коллаж Фокус

На первоначальном аукционе было собрано около 200 тысяч долларов. Мужчина по имени Арчболд надеется заработать еще, как минимум, 100 000 долларов, пока будет продавать оставшееся содержимое дома.

Издание отмечает, что Бетт-Джоан, родившаяся в 1944 году, мечтала стать танцовщицей, но ее планы рухнули после того, как она переломала бедренную кость в результате автомобильной аварии, и пришлось провести почти 5 месяцев прикованной к постели. После окончания Королевской музыкальной консерватории в Торонто, она продолжала развивать свою страсть к музыке. В возрасте 23 лет она успешно получила диплом сольного исполнителя на фортепиано, а всего через год диплом преподавателя фортепиано.

Кроме того, семья Арчболда обнаружила несколько коробок, принадлежащих известным дизайнерам, таким как Chanel, Burberry и Tiffany. Дом также оказался заполнен ценными старыми пластинками, столовыми приборами, десятилетней давности дизайнерской одеждой и более трех швейных машин.

"Это была лучшая инвестиция, которую я когда-либо делал", – заявил он.

Ранее Фокус сообщал, что в необычной деревне живут без современных удобств. В этой изящной маленькой деревушке полностью отсутствуют провода, телевизионные антенны и даже дорожные знаки.

Также стало известно, что приморский мегаполис таинственно покинули 2000 лет назад. Город Сопара, расположенный примерно в 60 милях к северу от Мумбаи, когда-то был важным торговым центром, соединявшим Азию с Европой.