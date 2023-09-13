Жизнь изменилась навсегда: победитель лотереи купил особняк стоимостью $47 млн (фото)

В ноябре прошлого года мужчина приобрел выигрышный билет на местной автозаправочной станции. После уплаты налогов он получил 997,6 млн долларов. Его состояние было больше, чем у таких звезд как Том Круз или Мадонна.

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В США 31-летний Эдвин Кастро, выигравший 2 млрд долларов в лотерею Powerball, пополнил свой растущий портфель недвижимости особняком стоимостью 47 млн долларов в Лос-Анджелесе, в котором 7 спален, 11 ванных комнат и огромный бассейн. Об этом пишет The Mirror.

Дом был продан известным агентом по недвижимости Маурисио Умански.

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Внутри жилья можно увидеть диджейские вертушки, комнату для дегустации шампанского и подвесную стеклянную дорожку. В доме также есть барная зона, винный погреб со стеклянными стенами, огромный домашний кинотеатр и кинозал. В роскошных спальнях есть гардеробные, зоны отдыха, называемые "релакс-люксами", и большие ванны.

В доме есть барная зона, винный погреб со стеклянными стенами, огромный домашний кинотеатр и кинозал Фото: Jam Press

Кроме этого миллиардер Кастро нанял трех охранников, которые круглосуточно присматривают за ним и его имуществом. Его жизнь навсегда изменилась, когда в ноябре прошлого года он приобрел выигрышный билет на местной автозаправочной станции. После уплаты налогов мужчина получил 997,6 млн долларов. Его состояние было больше, чем у таких звезд как Том Круз или Мадонна.

До этого мужчина жил в запущенном здании с одной спальней в Альтадене. В детстве он был членом бойскаутов "Орел" и посещал среднюю школу Crescenta Valley в Ла-Кресценте, недалеко от заправки, где он купил билет, изменивший его жизнь. Кастро изучал архитектуру в университете Вудбери в Бербанке. Разбогатев, счастливчик вскоре стал гордым владельцем винтажного Porsche 911, выложив за него 250 000 долларов. Помимо особняка за 47 млн долларов, он также приобрел холостяцкую квартиру стоимостью $4 млн в своем родном городе.

Счастливчик вскоре стал гордым владельцем винтажного Porsche 911 Фото: New York Post

Эдвин редко появляется на публике. Личность победителя Powerball была раскрыта на пресс-конференции, на которой он предпочел не присутствовать, так как хотел остаться частным лицом. Однако закон штата Калифорния обязывает победителей лотерей раскрывать свои полные имена, независимо от того, согласны они на это или нет.

Ранее Фокус сообщал, что женщина сорвала джекпот, вспоминая о покойном муже. Она выбрала номера, напоминающие ей о любимом человеке. Победительница не стала сообщать, есть ли у нее какие-либо ближайшие планы относительно своего выигрыша.

Также стало известно, что победитель лотереи потерял целое состояние и был арестован за убийство. Мужчина должен был получать приз ежемесячными платежами по 156 тысяч долларов в течение 20 лет. Несмотря на обвинения ему продолжали начислять деньги каждый месяц независимо от того, находился он в тюрьме или нет.