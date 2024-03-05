Россияне просят ФСБ проверить причастность западных спецслужб к смерти Сталина

Глава "Коммунистов России" уточнил, что обратиться в Федеральную службу безопасности РФ члены партии решили из-за свидетельств современников, которые говорят о "возможном отравлении вождя советских народов агентами влияния Запада".

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Коммунистическая партия "Коммунисты России" (КПКР) обратилась в Федеральную службу безопасности и Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти бывшего лидера Советского Союза Иосифа Сталина. Об этом сообщает издание "РИА Новости" со ссылкой на комментарий председателя соответствующей партии Сергея Малинковича.

По словам собеседника российского медиа, в Генпрокуратуру России и ФСБ партия решила обратиться в 71-ю годовщину со дня смерти Сталина.

Малинкович отметил, что члены партии "Коммунисты России" хотят, чтобы российская служба безопасности выяснила "возможную причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, поскольку очень много свидетельств современников Сталина говорят о возможном отравлении вождя советских народов агентами влияния Запада".

Кроме того, председатель КПКР заявил, что представители партии во вторник, 5 марта, возложат цветы к бюсту Сталина.

"Мероприятие партии "Коммунисты России" состоится... на Красной площади, согласно заявке, поданной в комендатуру Кремля. 40-50 представителей лучших партийных отделений во главе с председателем ЦК КПКР Сергеем Малинковичем возложат цветы к бюсту Сталина у Кремлевской стены", — уточнил он.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Волгоградской области России предложили идею о переименовании города Волгоград в Сталинград, несмотря на сопротивление его жителей. По данным российского издания "Коммерсантъ", местные чиновники начали внедрять "хитрый" план в действие, хотя окончательное решение еще не принято.

Также в октябре 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал бывшего лидера Советского Союза Иосифа Сталина. В поздравительной речи на мероприятии в честь 205-летия Грозного, Кадыров назвал Сталина "предателем".