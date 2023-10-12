"Сталин был предателем": Рамзан Кадыров обвинил "отца народов" в выселении чеченцев

На праздновании годовщины Грозного Кадыров вспомнил сталинские репрессии в отношении чеченцев и посетовал, что в то время некому было взять на себя ответственность за народ.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал бывшего лидера Советского Союза Иосифа Сталина. В поздравительной речи на мероприятии в честь 205-летия Грозного, Кадыров назвал Сталина "предателем". Выступление чеченского лидера было опубликовано в телеграм-канале ГТРК "Вайнах".

"Сегодня никто не скажет, что чеченцы были предателями. Предателем был Иосиф Сталин, который выселял не только чеченский народ, и другие разные народы тоже", – заявил Кадыров.

Рамзан Кадыров назвал Сталина "предателем"

Кадыров сказал, что во времена Сталина в Чечне некому было взять на себя ответственность за республику и народ, а на сегодняшний день есть целая команда, которая принимает коллективные и ответственные решения.

Критика сталинских репрессий в отношении чеченцев – одна из любимых тем Кадырова. В 2017 году он заявил, что лидер СССР хотел уничтожить чеченский народ и "стереть память о нем с лица земли".

В феврале 2023 года, в годовщину массовой высылки чеченцев в Сибирь и Казахстан в 1944 году, Кадыров заявил, что "проклятый Сталин" совершил "вопиющее преступление и ужасный геноцид" в отношении чеченского и ингушского народов.

Напомним, в сентябре эксперт ООН по правам человека заявила, что репрессии в РФ достигли уровня сталинских времен. Марианна Кацарова отметила, что российские власти прибегают к "изощренным репрессиям" и регулярно принимают новые законы, подавляющие критику и инакомыслие в любой форме.

Ранее результаты социологического опроса показали, что в Украине почти не осталось сторонников Сталина, а в России его до сих поддерживает больше половины населения.