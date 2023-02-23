Назвал проклятым: глава Чечни Кадыров "наехал" на Сталина и вспомнил Украину

Чиновник вспомнил о расправе руководства СССР над чеченским народом 79 лет назад.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу действий главы СССР Иосифа Сталина почти 80 лет назад. Он упомянул об уничтожении чеченского народа в феврале 1944, о чем написал в своем телеграмм-канале.

"23 февраля 1944 года — день вопиющего преступления в отношении чеченского и ингушского народов. По приказу проклятого Иосифа Сталина наш народ претерпел ужасный геноцид — массовое выслание в Сибирь и Казахстан. Поводом стало безосновательное обвинение в сотрудничестве с немецко-фашистскими. расправы над целыми народами", — написал Кадыров.

Чиновник добавил, что чеченцы активно участвовали во Второй мировой войне, но это не принималось властью во внимание "в своем неуемном желании погубить свободолюбивый и гордый народ", из-за чего погибли тысячи людей.

"Через 13 лет с чеченского народа были сняты обвинения в измене, и наши предки смогли вернуться на Родину. Изнуренные, потерявшие родных и близких, но сохранившие свою национальную идентичность, свою культуру, традиции и обычаи, веру во Всевышнего Аллаха, они начали жить заново, налаживая свою жизнь по крохам", — отметил Кадыров.

Не смог в своей речи к народу Кадыров не вспомнить нынешние события в Украине, отметив, что сегодня жители Чеченской республики находятся "на передовой борьбе с сатанизмом и нацизмом, который снова пытается поднять голову".

19 февраля глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что планирует сформировать свою НДС после завершения работы на госслужбе. При этом он выразил надежду, что составит конкуренцию владельцу "вагнеровцев" Евгению Пригожину.

13 февраля глава Чечни в разговоре с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой показал пистолет, который приготовил якобы для президента Украины Владимира Зеленского. Кадыров рассказал, что хочет отправить оружие, чтобы украинский лидер "сделал достойный шаг".