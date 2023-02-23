Назвав проклятим: голова Чечні Кадиров "наїхав" на Сталіна і згадав Україну

Чиновник згадав розправу керівництва СРСР над чеченським народом 79 років тому.

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Глава Чечні Рамзан Кадиров висловився з приводу дій очільника СРСР Йосипа Сталіна майже 80 років тому. Він згадав про знищення чеченського народу у лютому 1944 року, про що написав у своєму телеграм-каналі.

"23 лютого 1944 року — день кричущого злочину щодо чеченського та інгушського народів. За наказом проклятого Йосипа Сталіна наш народ зазнав жахливого геноциду – масового вислання до Сибіру та Казахстану. Приводом стало безпідставне звинувачення у співпраці з німецько-фашистськими окупантами. Воно було лише прикриттям для розправи над цілими народами", — написав Кадиров.

Чиновник додав, що чеченці брали активну участь у Другій світовій війні, але це не бралося владою до уваги "у своєму невгамовному бажанні занапастити волелюбний і гордий народ", через що загинули тисячі людей.

"Через 13 років з чеченського народу було знято звинувачення у зраді, і наші предки змогли повернутися на Батьківщину. Виснажені, що втратили рідних та близьких, але зберегли свою національну ідентичність, свою культуру, традиції та звичаї, віру у Всевишнього Аллаха, вони почали жити заново, налагоджуючи своє життя по крихтах", — зазначив Кадиров.

Не зміг у своїй промові до народу Кадиров не згадати нинішні події в Україні, зазначивши, що сьогодні жителі Чеченської республіки перебувають "на передовій боротьбі з сатанізмом і нацизмом, який знову намагається підняти голову".

19 лютого голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров повідомив, що планує сформувати свою ПВК після завершення роботи на держслужбі. При цьому він висловив сподівання, що складе конкуренцію власнику "вагнерівців" Євгену Пригожину.

13 лютого глава Чечні у розмові з російською пропагандисткою Ольгою Скабєєвою показав пістолет, який приготував нібито для президента України Володимира Зеленського. Кадиров розповів, що хоче відправити зброю, щоб український лідер "зробив гідний крок".