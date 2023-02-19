Як у Пригожина: Кадиров вирішив створити власну приватну військову компанію

Голова Чеченської Республіки планує сформувати свою ПВК після завершення роботи на держслужбі. При цьому він сподівається скласти конкуренцію власнику "вагнерівців".

Related video

Голова Чечні Рамзан Кадиров має намір створити власну приватну військову компанію. Про це чеченський лідер написав у неділю, 19 лютого, у себе в Telegram-каналі.

У своїй публікації Кадиров похвалив ПВК "Вагнер" — військове формування, створене російським бізнесменом Євгеном Пригожиним.

"Не перестаю радіти успіхам ПВК "Вагнер" у зоні СВО [бойові дії російської армії на території України]", — прокоментував він.

За словами голови Чеченської Республіки, завербовані Пригожиним бійці нібито змогли досягти "дуже значних результатів". Він також вважає, що штурмові бригади "вагнерівців" завжди беруть на себе "надзвичайно важку частину роботи".

"Вже зараз можна впевнено говорити, що "Вагнер" залізно довів свою ефективність у військовому плані і підбив межу під розмовами про необхідність ПВК", — додав Кадиров.

Він вважає, що подібні військові формування в Росії "потрібні та необхідні".

Голова Чечні уточнив, що також планує створити власну ПВК після завершення своєї роботи на держслужбі. При цьому він сподівається стати конкурентом Пригожину.

"Я всерйоз планую при завершенні роботи на держслужбі скласти конкуренцію нашому дорогому брату Євгену Пригожину та створити приватну військову компанію. Думаю, все вийде", — підсумував він.

Напередодні аналітики з американського Інституту вивчення війни написали про те, що Кадиров навряд чи підтримає Пригожина в інформаційній кампанії проти Міністерства оборони РФ.

Раніше Фокус писав про приватну військову компанію міністра оборони РФ Сергія Шойгу. У грудні стало відомо, що він відправив власне військове формування "Патріот" на лінію фронту до району Вугледару.

Нагадаємо, 13 лютого Рамзан Кадиров повідомив про спробу отруїти командира спецназу "Ахмат" Апти Алаудінова, який є його помічником.