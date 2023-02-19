Как у Пригожина: Кадыров решил создать собственную частную военную компанию

Глава Чеченской Республики планирует сформировать свою ЧВК после завершения работы на госслужбе. При этом он надеется составить конкуренцию владельцу "вагнеровцев".

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Глава Чечни Рамзан Кадыров собирается создать собственную частную военную компанию. Об этом чеченский лидер написал в воскресенье, 19 февраля, у себя в Telegram-канале.

В своей публикации Кадыров похвалил ЧВК "Вагнер" — военное формирование, созданное российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

"Не перестаю радоваться успехам ЧВК "Вагнер" в зоне СВО [боевые действия российской армии на территории Украины]", — прокомментировал он.

По словам главы Чеченской Республики, завербованные Пригожиным бойцы якобы смогли достичь "очень внушительных результатов". Он также считает, что штурмовые бригады "вагнеровцев" всегда берут на себя "чрезвычайно тяжелую часть работы".

"Уже сейчас можно уверенно говорить, что "Вагнер" железно доказал свою эффективность в военном плане и подвел черту под разговорами о необходимости ЧВК", — добавил Кадыров.

Он считает, что такого рода военные формирования в России "нужны и необходимы".

Глава Чечни уточнил, что также планирует создать собственную ЧВК после завершения своей работы на госслужбе. При этом он надеется "стать конкурентом" Пригожину.

"Я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому брату Евгению Пригожину и создать частную военную компанию. Думаю, все получится", — подытожил он.

Накануне аналитики из американского Института изучения войны как раз написали о том, что Кадыров вряд ли поддержит Пригожина в информационной кампании против Министерства обороны РФ.

Ранее Фокус писал о частной военной компании министра обороны РФ Сергея Шойгу. В декабре стало известно, что он отправил собственное военное формирование "Патриот" на линию фронта в район Угледара.

Напомним, 13 февраля Рамзан Кадыров сообщил о попытке отравить командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, который является его помощником.