Превратится в остров: майор запаса рассказал, когда ВСУ подойдут к Крыму (видео)

По словам Алексея Гетьмана, российские войска уже готовятся к тому, что снабжение на полуострове будет проходить только по морю или Крымскому мосту.

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Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман назвал возможные сроки, в течение которых ВСУ могут преодолеть вторую и третью линии обороны войск противника. Об этом сообщает "Главред".

По словам Алексея Гетьмана, на определенные даты ориентируются в российских войсках, а в ВСУ каждое подразделение, которое участвует в столкновениях с противником, получает боевое распоряжение, где прописаны все ключевые вопросы — будь то направление удара, поддержка, снабжение и пр.

"Остров Крым"

Гетьман оценивает, что, если ВСУ удастся перерезать логистику российских войск, то Крым из полуострова превратится в остров. Снабжение оккупационной группировки будет проходить только по морю или Крымскому мосту, "который мы, безусловно, разрушим". По словам майора ВСУ в запасе, к этому уже начали готовиться и россияне.

"Некоторые десантные корабли в Новороссийске уже переоборудуют в транспортные суда", — отметил Гетьман, добавив, что все прекрасно понимают, что если российские войска в Крыму останутся без логистики, группировка оккупантов на полуострове будет обречена.

Прогнозы "Института исследования войны" (ISW)

Гетьман советует читать сводки "Института исследования войны". Он сказал, что публикации ISW основываются на "мощных источниках", среди прочего, данных МИ-6, ЦРУ, аэроразведки и космической разведки.

"Аналитики прогнозируют, что ВСУ будет нужно примерно три недели, чтобы выйти на побережье Азовского моря или на рубежи, позволяющие взять под огневой контроль все, что движется вдоль Азовского моря", — объяснил он.

По словам Алексея Гетьмана, задача ВСУ в том, чтобы с территории РФ на оккупированный полуостров не поступали ни военная техника, ни боеприпасы

Напомним, что США работают над контрактами для военной поддержки Украины. По словам автора Politico Пола Маклири, Минобороны США заключает контракты для новой помощи ВСУ. И вместе с тем работает на пополнение запасов американской армии.

Также сообщалось, что, по словам майора ВСУ Максима Жорина, у Альянса не было опыта такой войны, как в Украине, поэтому натовские стратегии в чистом виде для ВСУ неприменимы.