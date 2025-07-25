"Кратно дорожче": авіаексперт пояснив, як зробити перехоплювачі "Шахедів" ефективними

Дрони-перехоплювачі можуть збивати російські ударні безпілотники "Шахед", але самостійно не відіб'ють масовану атаку.

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Поки що для знищення одного такого БПЛА потрібно задіяти від 5 до 10 FPV-дронів. Авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко описав недоліки нової зброї в інтерв'ю виданню NV.

За підрахунками офіцера ЗСУ Юрія Касьянова, сьогодні російські безпілотники-розвідники вражають у середньому 1 з 5 зенітних дронів удень, та 1 з 10 — уночі. Це за умови, що ворожий БПЛА попередньо відстежують наземні радари. Час їхнього польоту не перевищує 25 хвилин, а подекуди обмежений 10 хвилинами, з яких одну половину потрібно витратити на набір висоти, а другу — на пошук і наближення до цілі.

Для ефективної роботи системи ППО "Шахеди" потрібно збивати дешевшими засобами. На перший погляд, дрон вартістю 4000 (з тепловізором) коштує менше, але якщо множити на загальну кількість, то виходить сума в 40 000 доларів.

За інформацією Валерія Романенка, "Шахед" сьогодні може коштувати трохи більше ніж 30 000 доларів, тож різниця суттєва. Утім, навіть якщо брати вартість у 80 000 доларів, яку наводить Юрій Касьянов, виходить не дуже вигідно, враховуючи, що ударний безпілотник не завжди вдається збити.

"Ми знищуємо шахеди кратно дорожче. І з не 100% ймовірністю їхнього ураження, — підкреслив авіаексперт. — Зенітні дрони — це не панацея і це не єдиний спосіб знищення російських шахедів. Це один з елементів протиповітряної оборони, який може бути ефективним, якщо його правильно застосувати".

Він пояснив, що у відбитті масованих атак "Шахедів" беруть участь не тільки дрони-перехоплювачі, а й інші засоби ППО, включно з винищувачами, мобільними вогневими групами, зенітними гарматами з радіолокаційним і оптоелектронним наведенням, зенітно-ракетними комплексами.

Валерій Романенко вважає, що за допомогою зенітних дронів потрібно створити локальні системи ППО у великих містах, на які припадає 95% ударів "Шахедів". У такому разі доведеться витрачати менше перехоплювачів, операторам буде легше працювати, оскільки вони отримуватимуть інформацію про напрямок, висоту і швидкість польоту цілей.

Експерт нагадав, що норвезький розробник Kongsberg Defense & Aerospace підписав угоду на постачання Україні систем Cerberus XL. Вони включають радари міліметрового діапазону та потужні оптоелектронні системи, які дають змогу бачити цілі навіть уночі, що значно полегшує українським операторам ураження "Шахедів".

Крім того, зараз Сили оборони України застосовують переважно перехоплювачі з ручним керуванням через відеозв'язок, тому багато що залежить від майстерності пілотів. Підвищити ефективність мають дрони із системами захоплення цілей та автоматичного наведення. Такі засоби зараз уже активно впроваджують, за принципом роботи вони схожі на зенітні або авіаційні ракети.

"Якщо все це буде реалізовано, то ефективність зенітних дронів підвищиться, вартість, відповідно, при масовому виробництві зменшиться, а ймовірність ураження знову підвищиться", — підсумував Валерій Романенко.

Раніше офіцер ППО розповів Фокусу, чому Україна ще не відбиває атаки "Шахедів" дронами. Він назвав кілька перешкод, серед яких дефіцит умілих операторів і недостатньо висока якість БПЛА.

Нещодавно стало відомо, що 90% "Шахедів" збивають дрони-перехоплювачі екс-директора Google Еріка Шмідта. Його команда розробила три типи безпілотників, оснащених штучним інтелектом.