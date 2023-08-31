ЗСУ отримають передову систему Cerberus XL: допоможе збивати російські дрони над Україною

Cerberus XL є мобільною платформою, яка може відстежити одразу 100 цілей противника завдяки набору сучасних датчиків.

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Відома компанія з виробництва тепловізорів Teledyne FLIR Defense підписала угоду на суму $31 мільйон із норвезьким розробником військових рішень Kongsberg Defense & Aerospace на постачання Україні мобільної системи протиповітряної оборони для боротьби з російськими безпілотниками, пише The Defense Post. У межах контракту Збройні сили отримають мобільний комплекс Cerberus XL і потрібні для його обслуговування запчастини, програмне забезпечення та послуги підтримки.

C-UAS Cerberus XL — це система протиповітряної оборони (ППО) малого радіуса дії, розроблена компанією Leonardo S.p.A. в Італії. Система призначена для захисту від безпілотників, зокрема дронів-камікадзе. Дальність виявлення і супроводу становить до 10 кілометрів. Система здатна відстежувати до 100 цілей одночасно і має модульну конструкцію. Cerberus XL містить у собі вдосконалену систему тепловізійного та візуального зображення з високочутливими радіолокаційними датчиками, що дає змогу швидко визначати місце розташування цілі та відстежувати дрони противника. Cerberus XL є однією з найбільш передових систем протиповітряної оборони малого радіуса дії у світі.

Угода є частиною співпраці Kongsberg з Міжнародним фондом для України, глобальним проєктом, запущеним Великою Британією із забезпечення життєво важливих можливостей для підтримки країни, яку роздирає війна, в її захисті від Росії, пише видання.

Система захисту від дронів-камікадзе CORTEX Typhon Фото: Скриншот

Це не перша постача актуальних на фронті систем захисту українських солдатів і мирного населення від безпілотників російських окупантів. У серпні компанії Teledyne і Kongsberg надали аналогічні мобільні системи C-UAS Cortex Typhon для захисту України від дронів-камікадзе Shahed. Також Україна отримала радари і платформи спостереження, і дистанційний бойовий модуль Protector RS6.

Раніше Фокус повідомляв, що українські захисники почали використовувати антидронові системи Vampire. Сили оборони отримали перші 4 з 14 систем відповідно до контракту, укладеного в січні на суму 40 млн доларів.