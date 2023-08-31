ВСУ получат передовую систему Cerberus XL: поможет сбивать российские дроны над Украиной
Cerberus XL является мобильной платформой, которая может отследить сразу 100 целей противника благодаря набору современных датчиков.
Известная компания по производству тепловизоров Teledyne FLIR Defense подписала соглашение на сумму $31 миллион с норвежским разработчиком военных решений Kongsberg Defense & Aerospace на поставку Украине мобильной системы противовоздушной обороны для борьбы с российскими беспилотниками, пишет The Defense Post. В рамках контракта Вооруженные силы получат мобильный комплекс Cerberus XL и нужные для его обслуживания запчасти, программное обеспечение и услуги поддержки.
C-UAS Cerberus XL — это система противовоздушной обороны (ПВО) малого радиуса действия, разработанная компанией Leonardo S.p.A. в Италии. Система предназначена для защиты от беспилотников, в том числе дронов-камикадзе. Дальность обнаружения и сопровождения составляет до 10 километров. Система способна отслеживать до 100 целей одновременно и имеет модульную конструкцию. Cerberus XL включает в себя усовершенствованную систему тепловизионного и визуального изображения с высокочувствительными радиолокационными датчиками, позволяющую быстро определять местоположение цели и отслеживать дроны противника. Cerberus XL является одной из самых передовых систем противовоздушной обороны малого радиуса действия в мире.
Соглашение является частью сотрудничества Kongsberg с Международным фондом для Украины, глобальным проектом, запущенным Великобританией по обеспечению жизненно важных возможностей для поддержки раздираемой войной страны в ее защите от России, пишет издание.
Это не первая поставка актуальных на фронте систем защиты украинских солдат и мирного населения от беспилотников российских оккупантов. В августе компании Teledyne и Kongsberg предоставили аналогичные мобильные системы C-UAS Cortex Typhon для защиты Украины от дронов-камикадзе Shahed. Также Украина получила радары и платформы наблюдения, и дистанционный боевой модуль Protector RS6.
Ранее Фокус сообщал, что украинские защитники начали использовать антидроновые системы Vampire. Силы обороны получили первые 4 из 14 систем в соответствии с контрактом, заключенным в январе на сумму 40 млн долларов.