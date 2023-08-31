ВСУ получат передовую систему Cerberus XL: поможет сбивать российские дроны над Украиной

Cerberus XL является мобильной платформой, которая может отследить сразу 100 целей противника благодаря набору современных датчиков.

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Известная компания по производству тепловизоров Teledyne FLIR Defense подписала соглашение на сумму $31 миллион с норвежским разработчиком военных решений Kongsberg Defense & Aerospace на поставку Украине мобильной системы противовоздушной обороны для борьбы с российскими беспилотниками, пишет The Defense Post. В рамках контракта Вооруженные силы получат мобильный комплекс Cerberus XL и нужные для его обслуживания запчасти, программное обеспечение и услуги поддержки.

C-UAS Cerberus XL — это система противовоздушной обороны (ПВО) малого радиуса действия, разработанная компанией Leonardo S.p.A. в Италии. Система предназначена для защиты от беспилотников, в том числе дронов-камикадзе. Дальность обнаружения и сопровождения составляет до 10 километров. Система способна отслеживать до 100 целей одновременно и имеет модульную конструкцию. Cerberus XL включает в себя усовершенствованную систему тепловизионного и визуального изображения с высокочувствительными радиолокационными датчиками, позволяющую быстро определять местоположение цели и отслеживать дроны противника. Cerberus XL является одной из самых передовых систем противовоздушной обороны малого радиуса действия в мире.

Соглашение является частью сотрудничества Kongsberg с Международным фондом для Украины, глобальным проектом, запущенным Великобританией по обеспечению жизненно важных возможностей для поддержки раздираемой войной страны в ее защите от России, пишет издание.

Система защиты от дронов-камикадзе CORTEX Typhon Фото: Скриншот

Это не первая поставка актуальных на фронте систем защиты украинских солдат и мирного населения от беспилотников российских оккупантов. В августе компании Teledyne и Kongsberg предоставили аналогичные мобильные системы C-UAS Cortex Typhon для защиты Украины от дронов-камикадзе Shahed. Также Украина получила радары и платформы наблюдения, и дистанционный боевой модуль Protector RS6.

Ранее Фокус сообщал, что украинские защитники начали использовать антидроновые системы Vampire. Силы обороны получили первые 4 из 14 систем в соответствии с контрактом, заключенным в январе на сумму 40 млн долларов.