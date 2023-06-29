Управляемый боевой модуль Protector RS2 усилил машину MRZR Alpha: как он уничтожит врагов

Производитель готов предоставить рабочий прототип армии, которая заинтересуется технологией.

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Компания Polaris установила дистанционно управляемый боевой модуль Kongsberg Protector RS2 на автомобиль MRZR Alpha. Она представила технологию на выставке Modern Day Marine в Вашингтоне, США, передает Shephard Media.

Представитель Polaris сообщил корреспонденту, что MRZR Alpha может служить базовой платформой для установки разного оборудования. К примеру, вариант с Protector RS2 подойдет для ведения разведки и противодействия летающим беспилотникам. Если машина с управляемым боевым модулем заинтересует заказчиков, то компания может изготовить рабочий прототип.

"В настоящее время существуют концептуальные автомобили, и мы продолжаем работать с нашими военными заказчиками, чтобы понять требования к гибридным и электрическим автомобилям", — заявил сотрудник Polaris.

Согласно сайту производителя Kongsberg, боевой модуль Protector RS2 является высокоточной и эффективной альтернативой устаревшим системам вооружения, таким как кольцевые установки. Это турель, на которой крепятся пулеметы калибра 12,7 мм (Browning M2) или 7,62 мм (M240). Установить модуль можно практически на любую колесную, гусеничную или стационарную платформу, лучше всего он подходит для легкой бронетехники.

Военные могут поставить на Protector RS2 разное оптическое оборудование: как дневного, так и ночного видения, в том числе тепловизионные прицелы. Оператор в реальном времени получает изображение и управляет стрельбой с помощью наземной станции или беспроводного пульта.

Писали также, что компания Smart Shooter объединила боевой модуль Smash Hopper с радаром от RADA Technologies. Вместе они должны эффективнее охотиться на беспилотники, расстреливая их на лету.