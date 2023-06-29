Инженеры "скрестили" боевого робота с радаром: расстреляет любые дроны на подлете

Радар обнаруживает беспилотники на расстоянии около 25 км и дает турели время прицелиться, чтобы быстро открыть огонь о команде оператора.

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Израильская компания Smart Shooter создала новую систему для борьбы с дронами, которая объединила роботизированный боевой модуль и радар. Ее представили на мероприятии Modern Day Marine, передает издание Breaking Defence.

Smartshooter в прошлом разработала боевой модуль Smash Hopper Light — турель с креплением для винтовки и дистанционным управлением. Устройство можно установить на треногу и поставить на любое транспортное средство (наземное или морское). Сейчас модуль рассчитан на винтовки калибра 5,56 мм или 7,62 мм, но в будущем ее планируют адаптировать для ручных пулеметов.

Многофункциональный радар MHR RPS-42 от компании RADA Technologies автономно обнаруживает БПЛА на расстоянии около 25 км, накрывая зону невидимым куполом, а затем передает информацию военным. Он также помогает операторам определить самые приоритетные цели, если их много.

Оба продукта уже работают и поставляются по отдельности, но Smart Shooter надеется объединить их, чтобы повысить защиту от воздушных угроз. Боевой модуль получает информацию от радара и направляет винтовку в сторону дрона, чтобы оператор мог быстро открыть огонь, как только объект окажется в зоне поражения винтовки.

По словам генерального директора Smart Shooter Михаила Мора, новый комплекс "выводит противовоздушную оборону на новый уровень", поскольку сокращает время реагирования на угрозы и обеспечивает очень эффективное поражение беспилотника. Вице-президент компании по исследованиям и разработкам Шароне Алони признал, что система пока еще не применялась на практике, но уже прошла испытания. По его мнению, боевой модуль Smash Hopper стоит интегрировать в комплекс ПВО MADIS, которая уже использует радар Rada RPS-42.

"Оружие направлено в правильную сторону и готов к бою к тому моменту, когда дрон достигнет дистанции винтовки. Это своего рода система раннего предупреждения, поэтому система может быть готова к поражению цели", — отметил Алони. — "На самом деле, обе системы проверены в бою, обе использовались в боевых действиях сами по себе".

Ранее писали, что модуль Smash Hopper должен сделать боевых роботов менее смертоносными. Как объяснили в компании Smart Shooter, они добавили в систему новый режим, в котором машина будет стрелять только по нижней части цели. Таким образом солдат-противник будет ранен и нейтрализован, но останется в живых.