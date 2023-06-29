Інженери "схрестили" бойового робота з радаром: розстріляє будь-які дрони на підльоті

Радар виявляє безпілотники на відстані близько 25 км і дає турелі час прицілитися, щоб швидко відкрити вогонь за командою оператора.

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Ізраїльська компанія Smart Shooter створила нову систему для боротьби з дронами, яка об'єднала роботизований бойовий модуль і радар. Її представили на заході Modern Day Marine, передає видання Breaking Defence.

Smartshooter минулоріч розробила бойовий модуль Smash Hopper Light — турель із кріпленням для гвинтівки та дистанційним керуванням. Пристрій можна встановити на триногу і поставити на будь-який транспортний засіб (наземний або морський). Зараз модуль розрахований на гвинтівки калібру 5,56 мм або 7,62 мм, але в майбутньому її планують адаптувати для ручних кулеметів.

Багатофункціональний радар MHR RPS-42 від компанії RADA Technologies автономно виявляє БПЛА на відстані близько 25 км, накриваючи зону невидимим куполом, а потім передає інформацію військовим. Він також допомагає операторам визначити найбільш пріоритетні цілі, якщо їх багато.

Обидва продукти вже працюють і поставляються окремо, але Smart Shooter сподівається об'єднати їх, щоб підвищити захист від повітряних загроз. Бойовий модуль отримує інформацію від радара і направляє гвинтівку в бік дрона, щоб оператор міг швидко відкрити вогонь, щойно об'єкт опиниться в зоні ураження гвинтівки.

За словами генерального директора Smart Shooter Михайла Мора, новий комплекс "виводить протиповітряну оборону на новий рівень", оскільки скорочує час реагування на загрози та забезпечує дуже ефективне ураження безпілотника. Віцепрезидент компанії з досліджень і розробок Шароне Алоні визнав, що система поки що не застосовувалася на практиці, але вже пройшла випробування. На його думку, бойовий модуль Smash Hopper варто інтегрувати в комплекс ППО MADIS, який вже використовує радар Rada RPS-42.

"Зброя спрямована в правильний бік і готова до бою до того моменту, коли дрон досягне дистанції гвинтівки. Це свого роду система раннього попередження, тому система може бути готова до ураження цілі", — зазначив Алоні. — "Насправді, обидві системи перевірені в бою, обидві використовувалися в бойових діях самі по собі".

Раніше писали, що модуль Smash Hopper має зробити бойових роботів менш смертоносними. Як пояснили в компанії Smart Shooter, вони додали в систему новий режим, у якому машина стрілятиме тільки по нижній частині цілі. Таким чином солдат-противник буде поранений і нейтралізований, але залишиться живим.