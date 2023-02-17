Робота Smash Hopper зробили "менш смертоносним": вбивати не буде, але поранити зможе

"Розумна" система повинна завдавати людям несмертельних поранень, цілячись по кінцівках і використовуючи слабкі боєприпаси.

Related video

Ізраїльська компанія Smart Shooter розробила систему управління вогнем Smash Hopper, яка має зробити роботів менш смертоносними для людей. Проєкт представили на Міжнародній виставці оборонної промисловості IDEX 2023 в Абу-Дабі (ОАЕ), повідомляє Shephard.

Smash Hopper — багатоцільовий легкий дистанційно керований бойовий модуль, призначений для автономного ведення вогню зі стрілецької зброї, прикриття військовослужбовців та знищення БПЛА. Як стверджують розробники, його можна встановлювати на транспорті, штативі або тринозі, а також легко переносити з однієї платформи на іншу.

У компанії вирішили продемонструвати, що їхнє творіння за потреби може бути не таким уже й небезпечним для людей. Для цього інженери додали "розумній" системі "менш смертоносний" режим, в якому робот повинен цілитися і вражати лише нижні частини цілі, ймовірно, живому солдату стрілятимуть по ногах, щоб поранити його, але не вбити. Крім того, компанія пропонує використовувати менш смертельні боєприпаси.

У жовтні з'явилася інформація, що SmartShooter надала Україні "розумні" системи для боротьби з безпілотниками. Вона дозволяє виявляти дрони і точніше їх вражати зі стрілецької зброї за принципом "один постріл — одне влучення".

Раніше писали, що українці створили стріляючого робота для ЗСУ. Сумський державний університет представив безпілотну платформу, яка дозволяє дистанційно наводити стрілецьку зброю та вести вогонь по противнику, не наражаючи на ризик життя солдатів. Робота можна встановити на квадроциклі та стріляти під час руху по бездоріжжю.

У січні турецький робот Barkan вперше відстрілявся по цілях ракетами Mete, вразивши мішені на відстані 1 км. Компанія Havelsan планує озброїти його ракетними системами Roketsan та кулеметами.