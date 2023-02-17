Робота Smash Hopper сделали "менее смертоносным": убивать не будет, но ранить сможет

"Умная" система должна наносить людям несмертельные ранения, целясь по конечностям и используя слабые боеприпасы.

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Израильская компания Smart Shooter разработала систему управления огнем Smash Hopper, которая должна сделать роботов менее смертоносными для людей. Проект представили на Международной выставке оборонной промышленности IDEX 2023 в Абу-Даби (ОАЭ), передает Shephard.

Smash Hopper — многоцелевой легкий дистанционно управляемый боевой модуль, предназначенный для автономного ведения огня из стрелкового оружия, прикрытия военнослужащих и уничтожения БПЛА. Как утверждают разработчики, его можно устанавливать на транспорте, штативе или треноге, а также без труда переносить с одной платформы на другую.

В компании решили продемонстрировать, что их детище при необходимости может быть не таким уж опасным для людей. Для этого инженеры добавили "умной" системе "менее смертоносный" режим, при котором робот должен целиться и поражать только нижние части цели, вероятно, живому солдату будут стрелять по ногам, чтобы ранить его, но не убить. Кроме того, компания предлагает использовать менее смертельные боеприпасы.

В октябре появилась информация, что SmartShooter предоставила Украине "умные" системы для борьбы с беспилотниками. Она позволяет обнаруживать дроны и точнее поражать дроны из стрелкового оружия по принципу "один выстрел — одно попадание".

Ранее писали, что украинцы создали стреляющего робота для ВСУ. Сумской государственный университет представил беспилотную платформу, которая позволяет дистанционно наводить стрелковое оружие и вести огонь по противнику, не подвергая риску жизнь солдат. Робота можно установить на квадроцикле и стрелять прямого время движения по бездорожью.

В январе турецкий робот Barkan впервые отстрелялся по целям ракетами Mete, поразив мишени на расстоянии в 1 км. Компания Havelsan планирует вооружить его ракетными системами Roketsan и пулеметами.