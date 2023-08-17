Беспилотная пушка CORTEX Typhon против "шахедов": Британия закупает ПВО для Украины на €105 млн

Сведения о двух контрактах на поставку систем ПВО для Киева держатся в строгом секрете. Но по третьему известно, что это пушка, для управления которой нужны только два оператора.

Related video

Великобритания подписала контракты на поставку Киеву систем противовоздушной обороны стоимостью свыше 105 млн евро. В общей сложности Министерство обороны Великобритании заключило три контракта на сумму более 90 миллионов фунтов стерлингов (105 млн евро). Об этом сообщает Sky News.

Крупнейший из трех контрактов — стоимостью 65 млн евро — заключили с норвежской оборонной компанией Kongsberg. Предусматриваются поставки систем, которые управляются дистанционно.

Эти разработки устанавливаются на автомобилях (пикапах) и противостоят беспилотникам: с их помощью можно будет отслеживать и уничтожать дроны российских войск.

Беспилотные или управляющиеся на расстоянии разработки — довольно широкая категория различных систем. В рамках заключенных соглашений с производителями предусмотрены поставки устройств для радиоэлектронной борьбы, целенаведения для артиллерии и оборудования для ночных операций.

Наглядный пример оборудования, которое британцы закупают для Украины, — система CORTEX Typhon. Для управления пушкой нужны только два оператора. Эту мобильную систему можно развернуть и переместить в любое время.

Два других контракта тоже предусматривают поставки ПВО, но что именно получит Украина, держится в секрете, не разглашаются и малейшие подробности.

Контракты заключены в рамках Международного фонда для Украины (IFU), который на сегодня собрал более 901 млн евро со всего мира. Средства предназначены на летальную и нелетальную военную поддержку Украине.

Напомним, что операторы учатся управлять боевыми дронами посредством спутников. Новая технология автопилота ATLC упрощает запуск крупных беспилотных самолетов.

Также сообщалось, СМИ показали ночную подготовку ВСУ в Донецкой области: использовались гранатометы, другие вооружения и тепловизоры.