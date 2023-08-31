Уже на вооружении: украинские защитники начали использовать антидроновые системы Vampire

По данным журналистов, Силы обороны получили первые 4 из 14 систем в соответствии с контрактом, заключенным в январе на сумму 40 млн долларов.

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В соответствии с информацией, предоставленной Пентагоном, украинские военные в настоящее время активно внедряют антидроновые системы Vampire с целью противостояния и уничтожения российских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Bloomberg.

"Первые системы Vampire уже доставлены и находятся на вооружении Вооруженных сил Украины", — заявили в Пентагоне.

Сообщается, что украинские военные уже получили первые четыре из четырнадцати антидроновых систем Vampire в соответствии с контрактом, заключенным в январе на общую сумму 40 миллионов долларов.

Первая партия антидроновых систем была доставлена в Украину в середине текущего года, как сообщается в информационном бюллетене компании для инвесторов. Планируется, что оставшиеся системы будут доставлены до конца года. Представители Пентагона отказались уточнять точные сроки дальнейших поставок.

"Союзники Киева спешат предоставить Украине оборонный потенциал, поскольку Россия использовала беспилотники, в том числе иранского производства Shahed-136, с разрушительным эффектом во время вторжения", — пишет издание.

Что известно про антидроновые системы Vampire

Антидронные системы были разработаны компанией L3Harris Technologies Inc.

Система Vampire, сокращенно от Vehicle Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment, состоит из портативных комплектов, которые устанавливают на транспортные средства. В частности, система стреляет ракетами Advanced Precision Kill Weapons System компании BAE Systems. Снаряды оборудованы предохранителями, предназначенными для детонации вблизи беспилотника.

Система управления миссией Vampire объединяет усовершенствованный датчик наведения WESCAM MX-10 RSTA с боевым модулем, что позволяет оператору быстро и точно поражать цели.

Высокоточная ракета Advanced Precision Kill Weapons System, выбранная специально для использования в Украине, обеспечивает повышенную летальность при поражении небольших или мягких целей в сочетании с неконтактным взрывателем L3Harris.

Ранее Фокус сообщал, что войска РФ получили антидроновые ружья с детектором БПЛА. Устройство может обнаруживать дроны на расстоянии до одного километра, что позволит оккупантам предотвращать атаки с воздуха, говорят разработчики.