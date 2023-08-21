Войска РФ получили антидроновые ружья с детектором БПЛА: чем они грозят беспилотникам ВСУ

Устройство может обнаруживать дроны на расстоянии до одного километра, что позволит оккупантам предотвращать атаки с воздуха, говорят разработчики.

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Российские оккупационные войска в Украине получили первые экземпляры антидроновых ружей ЛПД-820 с встроенным датчиком обнаружения беспилотников, сообщает агентство ТАСС. Эту модель на выставке "Армия 2023" представило российское АО "Лаборатория ППШ" (Лаборатория по борьбе с промышленным шпионажем).

С помощью антидронового ружья ЛПД-820 беспилотник ВСУ можно обнаружить на расстоянии до одного километра, заявил генеральный директор предприятия Денис Осломенко. По его словам, это решает основную проблему борьбы с малыми беспилотниками, которые обычно обнаруживают когда они уже в зоне видимости и навелись на нужную цель.

"У любого противодронового оружия есть недостаток — он работает по дрону, когда мы его видим, а это 200-300 м. Но если мы видим дрон, значит, он уже скорректировали огонь по нам или вот-вот сбросит боеприпасы", — говорит Осломенко. "А с помощью нашего решения мы можем быстро активировать режим подавления и обнаружить дрон на расстоянии до километра, пока он еще не навелся на цель", — отмечает он.

Антидроновое ружье ЛПД-820 может идентифицировать дроны в диапазоне частот от 2 до 5 ГГц Фото: Twitter

Подавление беспилотника противника происходит именно там, где был обнаружен дрон, по словам Осломенко, который указал, что антенны пеленгатора и глушителя имеют одинаковые углы действия. По утверждению представителя компании, российская армия уже начала получать эти ружья, но их остро не хватает. Осломенко заявил, что в настоящее время компания разрабатывает пистолет с обеими антеннами, удобно размещенными в одном корпусе. Антидроновое ружье ЛПД-820 может идентифицировать дроны в диапазоне частот от 2,4 до 5,8 ГГц, а затем подавлять их в диапазонах 1,6 ГГц, 2,4 ГГц и 5,8 ГГц.

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