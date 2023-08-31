Уже на озброєнні: українські захисники почали використовувати антидронові системи Vampire

За даними журналістів, Сили оборони отримали перші 4 з 14 систем відповідно до контракту, укладеного в січні на суму 40 млн доларів.

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Згідно з інформацією, наданою Пентагоном, українські військові наразі активно впроваджують антидронні системи Vampire з метою протистояння і знищення російських безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє Bloomberg.

"Перші системи Vampire вже доставлені і перебувають на озброєнні Збройних сил України", — заявили в Пентагоні.

Повідомляється, що українські військові вже отримали перші чотири з чотирнадцяти антидронових систем Vampire відповідно до контракту, укладеного в січні на загальну суму 40 мільйонів доларів.

Першу партію антидронових систем доставили в Україну в середині поточного року, як повідомляється в інформаційному бюлетені компанії для інвесторів. Планується, що решту систем буде доставлено до кінця року. Представники Пентагону відмовилися уточнювати точні терміни подальших поставок.

"Союзники Києва поспішають надати Україні оборонний потенціал, оскільки Росія використовувала безпілотники, зокрема іранського виробництва Shahed-136, з руйнівним ефектом під час вторгнення", — пише видання.

Що відомо про антидронові системи Vampire

Антидронні системи були розроблені компанією L3Harris Technologies Inc.

Система Vampire, скорочено від Vehicle Agnostic Modular Palletized Modular ISR Rocket Equipment, складається з портативних комплектів, які встановлюють на транспортні засоби. Зокрема, система стріляє ракетами Advanced Precision Kill Weapons System компанії BAE Systems. Снаряди обладнані запобіжниками, призначеними для детонації поблизу безпілотника.

Система управління місією Vampire об'єднує вдосконалений датчик наведення WESCAM MX-10 RSTA з бойовим модулем, що дає змогу оператору швидко і точно вражати цілі.

Високоточна ракета Advanced Precision Kill Weapons System, обрана спеціально для використання в Україні, забезпечує підвищену летальність під час ураження невеликих або м'яких цілей у поєднанні з неконтактним детонатором L3Harris.

Раніше Фокус повідомляв, що війська РФ отримали антидронові рушниці з детектором БПЛА. Пристрій може виявляти дрони на відстані до одного кілометра, що дасть змогу окупантам запобігати атакам із повітря, кажуть розробники.