Ситуація на фронті загострюється: найближчими днями очікується новий наступ РФ, — Берлінська

Українська волонтерка та громадська діячка Марія Берлінська опублікувала повідомлення про ймовірний серйозний наступ російських військ найближчими днями. Вона зазначила, що важливо зберігати спокій та посилювати допомогу українським військовим, особливо на Донецькому напрямку.

Зокрема, у її дописі в телеграм-каналі йдеться, що велике значення слід приділяти інформаційній підтримці, зокрема висвітлювати реальні події у соціальних мережах, налагоджувати контакти із західними журналістами та показувати конкретні історії людей, які постраждали від війни. Ба більше, Берлінська наголошує, що важливо донести до західного світу думку про те, що Росію можна зупинити лише спільними зусиллями, і якщо міжнародна підтримка буде недостатньою, наступними можуть стати інші країни.

"Нам треба донести до західного світу одну просту думку — Путін зупиниться тільки там, де ми його разом зупинимо. І якщо вони зараз не включаться на повну, якщо Україна впаде — вони наступні", - пише Марія Берлінська.

Публікація Марії Берлінської в Telegram Фото: Скриншот

Також у звіті ISW зазначається, що найближчими тижнями Росія, ймовірно, посилить удари по Україні, прагнучи використати поповнені запаси ракет та безпілотників і погіршити стан української енергетичної інфраструктури напередодні зими.

За оцінкою аналітиків, Росія під час підготовки до саміту на Алясці 15 серпня накопичувала безпілотники та ракети, одночасно завдаючи обмежені удари по Україні, щоб створити враження добросовісного учасника переговорів перед адміністрацією США.

Графік атак ЗС РФ по Україні Фото: ISW

Нагадаємо, що за словами речника ОСУВ "Дніпро" Віктора Трегубова, підрозділи російських військ під Добропіллям у Донецькій області оточені та ліквідуються. Водночас біля Покровська противник зосередив близько 100 тисяч солдатів.

Також Фокус писав, що в ніч на 31 серпня російські війська атакували українські міста 142 ударними та імітаційними безпілотниками. Протиповітряна оборона України, за даними Повітряних сил, збила або подавила 126 БпЛА на півночі, півдні та сході країни.