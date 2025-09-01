Осінь під загрозою: РФ готує удари по фронту та енергетиці, - головні цілі та прогнози

Про можливе осіннє загострення на фронті попереджає волонтерка та громадська діячка Марія Берлінська, закликаючи підтримувати ЗСУ, особливо на Донецькому напрямку. Подібні ризики підтверджує і звіт ISW: Кремль може активізувати удари по енергетичній інфраструктурі, готуючись до зими. Чи здатна Росія на масштабний наступ і де саме він можливий — з'ясував Фокус.

Українська волонтерка та громадська діячка Марія Берлінська попередила про можливий наступ російських військ найближчими днями, закликавши зберігати спокій і посилювати підтримку ЗСУ, особливо на Донецькому напрямку.

У своєму Telegram-дописі вона наголосила на важливості інформаційної роботи: висвітлення реальних подій у соцмережах, налагодження контактів із західними журналістами та поширення історій постраждалих від війни.

"Нам треба донести до західного світу одну просту думку — Путін зупиниться тільки там, де ми його разом зупинимо. І якщо вони зараз не включаться на повну, якщо Україна впаде — вони наступні", — підкреслила Берлінська.

Також у звіті ISW за 30 серпня підтверджується загроза: Росія може активізувати ракетні та дронові атаки, щоб послабити енергетичну інфраструктуру України перед зимою. Аналітики зазначають, що РФ накопичувала боєприпаси, готуючись до саміту на Алясці 15 серпня, і водночас завдавала обмежених ударів, щоб виглядати "добросовісним" учасником переговорів перед США.

Осінній наступ росіян: що планує ворог

За словами військового експерта Олега Жданова, осінній російський наступ дійсно можна очікувати, але ймовірність його реалізації знижується з кожним виведеним з ладу нафтопереробним заводом РФ. Якщо Україна не зупинятиметься і продовжуватиме активно працювати в цьому напрямку, то це суттєво вплине на ворожу логістику. Крім того, удари по залізничних станціях також зменшують ризики, оскільки порушують ключові шляхи постачання.

Жданов пояснює, що російські війська можуть перекидати сили, але проблема полягає не в переміщенні людей, а в забезпеченні їх усім необхідним. Війська потрібно щодня годувати, забезпечувати водою, боєприпасами та іншими ресурсами. Порушення логістики робить це вкрай складним, перетворюючи потенційний наступ на справжню проблему для агресора. Таким чином, ймовірність масштабного наступу зменшується — це перший ключовий фактор.

Другий аспект, на який звертає увагу експерт, — це заява Кирила Буданова, керівника ГУР МО України, щодо 160 тисяч мобілізованих росіян за останні місяці.

"Вже третій місяць лунають повідомлення про те, що Путін зібрав призов на таку кількість, але немає чітких даних про формування цих сил. Ми бачимо лише частину перекидання: наприклад, 30 тисяч з Курського напрямку вже з'явилися на Покровському. Українські війська фіксують прибуття конкретних бригад і частин, що дозволяє оцінити ситуацію. Президент Зеленський згадував про зняття 25-30 тисяч з інших ділянок, але де саме формується основна ударна група — залишається великим питанням", — зазначив Фокусу експерт.

Жданов підкреслює, що приховати 160 тисяч військових з танками та броньованими машинами неможливо, тож чекаємо інформацію щодо них.

Новий наступ Росії в Україні: де можуть бути основні удари

Олег Жданов вважає, що якщо наступ Росії на Україну восени відбудеться, то, ймовірно, він буде здійснюватись на трьох оперативних напрямках: Лиманському, Покровському та Запорізькому. Останній включає Гуляйпільський та Оріхівський сектори, з більшою ймовірністю на Оріхівському. Там росіяни можуть рухатися вздовж колишнього Каховського водосховища, намагаючись не лише наблизитися до Запоріжжя, але й, можливо, перетнути висохле дно.

"Минуло три роки з моменту підриву дамби, дно висохло, молода поросль дерев витягла вологу, роблячи місцевість прохідною для техніки. Це створює серйозну загрозу для України, оскільки без плацдарму на правому березі Дніпра Путін не зупиниться. Без такого плацдарму для подальшого розвитку наступу через оперативну паузу весь сенс кампанії втрачається щонайменше наполовину. Росіяни розуміють, що без контролю над правим берегом їхні зусилля будуть марними, тому можуть намагатися форсувати річку або використовувати висохле русло для несподіваного маневру", — додає експерт.

Нагадаємо, що у Білорусі стартували навчання ОДКБ "Запад-2025" за участі 2 тисяч солдатів і 450 одиниць техніки. Війська відпрацьовуватимуть пуски ядерних боєголовок по умовному противнику, демонструючи готовність до стратегічних операцій.

Також Фокус писав, що європейські лідери пропонують 40-кілометрову "буферну зону" між Україною та Росією як варіант мирної угоди. Видання аналізує, чому ця ідея викликає суперечки та які загрози вона може створити для безпеки України.