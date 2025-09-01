В Краснодарському краю РФ дрони атакували електропідстанцію: частина росіян сидить без світла (відео)

У ніч на 1 вересня ударні безпілотники атакували електропідстанцію в районі залізниці у російському місті Кропоткін, Краснодарського краю.

Related video

"За попередніми даними місцевих жителів, електропідстанція в районі залізниці горить після атаки БПЛА в Кропоткіні", — йдеться у повідомленні російського видання Astra.

Зазначається, що перед пожежею місцеві мешканці почули вибухи.

"У Кропоткіні Краснодарського краю пролунали вибухи, у частини жителів зникло світло", — зазначили журналісти.

Крім того, видання оприлюднило відео, на якому видно масштабну пожежу на самій електропідстанції.

Водночас в Оперативному штабі Краснодарського краю повідомили про наслідки падіння уламків БПЛА в Сіверському районі, але не згадали про Кропоткін.

"У смт Ільський у двох будинках вибило вікна, також в одному з них пошкоджено паркан. За третьою адресою від падіння частин безпілотника загорілася трава. Постраждалих немає, на місцях працюють спеціальні та екстрені служби", — йдеться у повідомленні.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала атаки дронів по Краснодарському краю РФ.

Нагадаємо, українська крилата ракета нового типу "Фламінго" вперше вдарила по Криму.

У ніч на 30 серпня у Сизрані та Краснодарі внаслідок атаки дронів палали російські НПЗ.