В Краснодарском крае РФ дроны атаковали электроподстанцию: часть россиян сидит без света (видео)
В ночь на 1 сентября ударные беспилотники атаковали электроподстанцию в районе железной дороги в российском городе Кропоткин, Краснодарского края.
"По предварительным данным местных жителей, электроподстанция в районе железной дороги горит после атаки БПЛА в Кропоткине", — говорится в сообщении российского издания Astra.
Отмечается, что перед пожаром местные жители услышали взрывы.
"В Кропоткине Краснодарского края прогремели взрывы, у части жителей пропал свет", — отметили журналисты.
Кроме того, издание обнародовало видео, на котором видно масштабный пожар на самой электроподстанции.
В то же время в Оперативном штабе Краснодарского края сообщили о последствиях падения обломков БПЛА в Северском районе, но не упомянули о Кропоткине.
"В пгт Ильский в двух домах выбило окна, также в одном из них поврежден забор. По третьему адресу от падения частей беспилотника загорелась трава. Пострадавших нет, на местах работают специальные и экстренные службы", — говорится в сообщении.
На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атаки дронов по Краснодарскому краю РФ.
Напомним, украинская крылатая ракета нового типа "Фламинго" впервые ударила по Крыму.
В ночь на 30 августа в Сызрани и Краснодаре в результате атаки дронов пылали российские НПЗ.