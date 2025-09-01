В Краснодарском крае РФ дроны атаковали электроподстанцию: часть россиян сидит без света (видео)

В ночь на 1 сентября ударные беспилотники атаковали электроподстанцию в районе железной дороги в российском городе Кропоткин, Краснодарского края.

Related video

"По предварительным данным местных жителей, электроподстанция в районе железной дороги горит после атаки БПЛА в Кропоткине", — говорится в сообщении российского издания Astra.

Отмечается, что перед пожаром местные жители услышали взрывы.

"В Кропоткине Краснодарского края прогремели взрывы, у части жителей пропал свет", — отметили журналисты.

Кроме того, издание обнародовало видео, на котором видно масштабный пожар на самой электроподстанции.

В то же время в Оперативном штабе Краснодарского края сообщили о последствиях падения обломков БПЛА в Северском районе, но не упомянули о Кропоткине.

"В пгт Ильский в двух домах выбило окна, также в одном из них поврежден забор. По третьему адресу от падения частей беспилотника загорелась трава. Пострадавших нет, на местах работают специальные и экстренные службы", — говорится в сообщении.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атаки дронов по Краснодарскому краю РФ.

Напомним, украинская крылатая ракета нового типа "Фламинго" впервые ударила по Крыму.

В ночь на 30 августа в Сызрани и Краснодаре в результате атаки дронов пылали российские НПЗ.