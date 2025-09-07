Сирський розповів про успіхи ЗСУ під Покровськом: Безугла звинуватила його у брехні

Народна депутатка Мар'яна Безугла звинуватила головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в "маніпуляції і брехні". Так вона відреагувала на повідомлення Сирського про успіхи Сил оборони на Покровському напрямку.

Related video

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський опублікував допис про ситуацію на Покровському напрямку у своєму Telegram-каналі 7 вересня. У ньому він зазначив, що саме біля Покровська окупанти зосередили основні зусилля, створили найбільше угруповання для наступу та намагаються прорвати українську оборону.

Головком розповів, що працював в зоні активних бойових дій на Покровському, Добропільському та Сіверському напрямках. За його словами, під Покровськом за останній тиждень українські бійці відбили близько 350 російських атак, а також результативно проводять штурми

"Так, втративши в серпні на Покровському напрямку 5 кв. км, підрозділи Сил оборони змогли відновити контроль над 26 кв. км української землі. Подібне співвідношення на нашу користь — також і на Добропільському напрямку", — розповів Сирський і додав, що наказав забезпечити підрозділи додатковою кількістю боєприпасів і дронів, посилювати радіоелектронну боротьбу та зміцнювати фортифікації.

Ситуація під Покровськом: Безугла звинуватила Сирського у брехні

Народна депутатка України Мар'яна Безугла опублікувала у своєму Telegram-каналі скриншот з новиною про допис Олександра Сирського та звинуватила головкома ЗСУ в маніпуляції та брехні. Також вона заявила, що за його командування в українській армії не буде реформ.

"Маніпуляція і брехня. Поки він на посаді, забудьте про реформу ЗСУ", — написала парламентарка.

Безугла звинуватила Сирського в "маніпуляції і брехні" Фото: скриншот

Ситуація під Покровськом: що відомо

Боєць Сил оборони з позивним "Мучной" 5 вересня повідомляв, що окупанти проникають у Покровськ через труби, як раніше застосовували колектори в Авдіївці. Також він наголосив на хиткій ситуації в районі селища Удачного.

Генштаб ЗСУ показував відео зачистки селища Удачного на Покровському напрямку та встановлення українського прапора 2 вересня.

Інститут вивчення війни (ISW) у звіті станом на 4 вересня повідомляв, що ЗСУ просунулися відразу на 4 напрямках, однак зазначав, що росіяни готуються до наступу в Запорізькій області.