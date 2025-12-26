"Унікальний випадок": ЗСУ упродовж 100 днів звільнили 5 сіл на Дніпропетровщині (відео)

Понад 100 днів бійці Збройних сил України витратили на те, аби звільнити 5 сіл Дніпропетровської області, які перебували під окупацією російських військ.

Бійців, які брали участь у цій операції, представили до державних нагород, повідомила пресслужба 225 ОШП.

"П’ять звільнених сіл на Дніпропетровщині. Операція зі звільнення населених пунктів тривала восени 2025 року понад 100 діб за підтримки бійців 20-го армійського корпусу", — йдеться у підписі до оприлюдненого підрозділом відео.

У самому відео показані кадри з 5 населених пунктів на Дніпропетровщині:

Орестополя;

Новоселівки;

Соснівки;

Хорошого;

Вороного.

Зазначається, що ввесь цей час воїни 3-го штурмового батальйону 225-го ОШП перебували на позиціях і виконували контратакувальні дії.

"Це унікальний випадок, коли підрозділ упродовж більш ніж 100 днів безперервно утримував позиції та просувався вперед. Усі бійці, які брали участь у цій операції, представлені до державних нагород", — наголосили у 225 ОШП.

Відео дня

Нагадаємо, 17 грудня Путін заявив про "звільнення" 300 населених пунктів в Україні і пригрозив наростити темпи наступу.

Фокус також писав про те, що ЗСУ звільнили Куп'янськ.