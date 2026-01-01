"Нема чого туди їхати": Лукашенко попередив Путіна про загрозу замаху (відео)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ще 2023 року попереджав російського колегу Володимира Путіна про те, що йому загрожує замах на саміті БРІКС у Південно-Африканській Республіці 2023 року.

Зрештою глава Кремля залишився в Москві, а Росію на саміті представляв глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров. Про це Лукашенко розповів під час спілкування з журналістами, передає "Белта".

За його словами, Путін уже збирав валізи, щоб летіти на саміт.

"Я кажу: "Ти куди?" "Та ти що, не знаєш? У нас же БРІКС" (відповів Путін. — прим. ред.)". Кажу: "Ти що, зібрався туди летіти?". Така дружня, братська розмова. Старшому братові: "Ти зібрався туди летіти?" "Ну от, просили, мене ж там чекають". Я кажу: "Ти що! Війна йде!" Він: "Ну, вони ж не такі скажені вже, не настільки скажені". Я кажу: "І ти що, вважаєш, що там усі при здоровому глузді? Нічого туди їхати!" — описує розмову президент.

Лукашенко не впевнений, що на рішення Путіна вплинули його слова, але радий, що висловив йому свою думку.

Про нібито підготовку до замаху президента Білорусі попередила розвідка.

"Наша розвідка — вони молодці, останнім часом працюють непогано, нас інформувала на рівні там розмов, пліток Заходу, що готується терористичний акт проти президента Росії. Проти мене — це вже давно зрозуміло. Я йому часто кажу "Ну, війна йде, ну не треба туди літати. Якщо комусь треба, вони до тебе прилетять. Ось він покликав нас у Пітер. Його найближчі друзі прилетіли туди. Прилетять і інші. І Сі Цзіньпін прилетить, і з Ірану, з інших країн прилетять люди. Але треба якось акуратніше. Цим людям довіряти не можна", — продовжив свою розповідь політик.

Тепер, вважає Лукашенко, події показують, що він мав рацію.

"Ясно, що всі вони на Заході розуміють: прибрати Путіна — все буде по-іншому. До цього треба ставитися серйозно. Я про це розповідаю вперше сьогодні, тому що не треба бути безтурботним. Вони обманювали, і це він визнає, постійно", — заявив політик.

Раніше Лукашенко назвав "атаку" на резиденцію Путіна на Валдаї "абсолютною дикістю" і "тероризмом", зазначивши, що Володимир Зеленський, президент України, навіть якщо формально фігурує в цій історії, міг не усвідомлювати наслідків таких дій.

Своєю чергою американська розвідка довела, що жодного нальоту дронів на маєток російського президента не було.

Нагадаємо, що в Міноборони РФ показали, як рухалися БпЛА під час "атаки". За словами військових РФ, підрозділи протиповітряної оборони знищили всі 91 дрон.

Крім того, депутат Держдуми РФ Андрій Колесник пригрозив Україні "жорсткою і неминучою" відповіддю через атаку на маєток Путіна.