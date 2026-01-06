"Нестерпно заздрить Трампу": операція США у Венесуелі підкреслила слабкість Путіна, — ЗМІ

Операція США у Венесуелі стала гучним сигналом для всього світу і болісним ударом по позиціях Росії, вважають аналітики Politico. Зокрема, захоплення Ніколаса Мадуро, на їх думку, показало, що Москва не здатна реально захищати своїх союзників.

Як йдеться у матеріалі, яке було опубліковане 6 січня, дії президента США Дональда Трампа у Каракасі зруйнували міф про "багатополярний світ", який роками вибудовував Володимир Путін. А сам антизахідний союз авторитарних режимів — від Венесуели до Ірану — виявився слабким і безпорадним, коли США застосували свою силу без вагань.

Ба більше, як пишуть журналісти, затримання Мадуро стало не лише проблемою для Венесуели, а й серйозним репутаційним ударом для Кремля. Така думка склалася, через те, що Росія давно подає себе як наддержаву, але цього разу не змогла нічого протиставити Вашингтону.

"Окрім приниження через очевидну ненадійність Путіна як союзника у складні часи, що вже проявлялося в Нагірному Карабаху, Сирії та Ірані, тепер додається ще й образа від того, що Трамп виглядає ефективнішим і сміливішим у здійсненні нестандартних втручань наддержав, яких прагне досягти Кремль", — йдеться в матеріалі.

У коментарі Politico колишній кремлівський спічрайтер і політичний аналітик Аббас Галлямов зазначив, що Путін, ймовірно, відверто заздрить Трампу. За його словами, те, що російський президент обіцяв зробити в Україні за короткий час, американський лідер реалізував у Венесуелі фактично миттєво.

"Путін, мабуть, нестерпно заздрить Трампу. Те, що Путін обіцяв зробити в Україні, Трамп реалізував за півгодини у Венесуелі", — зауважив він.

Про втрату авторитету Росії говорять навіть ті, хто зазвичай підтримує Кремль. Військовий блогер Ігор Гіркін написав у Telegram, що Росія знову показала себе ненадійним партнером, оскільки ще одна країна, яка покладалася на Москву, не отримала жодної допомоги.

Також у статті згадують, що Росія давно прагне бути головним суперником США та захисником авторитарних режимів, проте після вторгнення в Україну у 2022 році її союзники підтримували її лише частково. До прикладу Іран постачав дрони, Китай і Індія купували нафту, а деякі країни Африки та Латинської Америки висловлювали політичну солідарність.

Насправді Москва охоче приймає допомогу, але сама діяти не поспішає, і це стало особливо очевидним під час захоплення Азербайджаном Нагірного Карабаху у 2023 році, а також у Сирії та Ірані, де підтримка залишалася мінімальною і неефективною.

Історія з Венесуелою підтвердила цей тренд: Росія інвестувала десятки мільярдів доларів і постачала зброю, проте Мадуро залишився сам на сам із проблемами, і навіть не отримав притулок, як це було раніше з Януковичем та Асадом.

Наразі ж Москва відповідає риторикою та звинувачує США у "імперіалізмі", але реальних дій не робить, а в прокремлівських колах зростає заздрість, бо Вашингтон діє без обмежень, які стримують Москву.

"Російські чиновники та державні ЗМІ давно заявляють, що світом править сила, а не закони. Іронія, однак, полягає в тому, що Трамп показує себе більш вправним у орієнтуванні в законах джунглів, ніж Путін", — додають у статті.

Раніше Reuters писали, що Кремль намагається використати події у Венесуелі, як можливість для великої геополітичної угоди зі США, а також розраховує на пом’якшення американської позиції щодо України.

Також Фокус писав, що Державний департамент США опублікував заяву, де запевнив: Західна півкуля Землі — це зона їхніх інтересів.