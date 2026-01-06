"Невыносимо завидует Трампу": операция США в Венесуэле подчеркнула слабость Путина, — СМИ

Операция США в Венесуэле стала громким сигналом для всего мира и болезненным ударом по позициям России, считают аналитики Politico. В частности, захват Николаса Мадуро, по их мнению, показал, что Москва не способна реально защищать своих союзников.

Как говорится в материале, которое было опубликовано 6 января, действия президента США Дональда Трампа в Каракасе разрушили миф о "многополярном мире", который годами выстраивал Владимир Путин. А сам антизападный союз авторитарных режимов — от Венесуэлы до Ирана — оказался слабым и беспомощным, когда США применили свою силу без колебаний.

Более того, как пишут журналисты, задержание Мадуро стало не только проблемой для Венесуэлы, но и серьезным репутационным ударом для Кремля. Такое мнение сложилось из-за того, что Россия давно подает себя как сверхдержаву, но на этот раз не смогла ничего противопоставить Вашингтону.

"Кроме унижения из-за очевидной ненадежности Путина как союзника в сложные времена, что уже проявлялось в Нагорном Карабахе, Сирии и Иране, теперь добавляется еще и обида от того, что Трамп выглядит более эффективным и смелым в осуществлении нестандартных вмешательств сверхдержав, которых стремится достичь Кремль", — говорится в материале.

В комментарии Politico бывший кремлевский спичрайтер и политический аналитик Аббас Галлямов отметил, что Путин, вероятно, откровенно завидует Трампу. По его словам, то, что российский президент обещал сделать в Украине за короткое время, американский лидер реализовал в Венесуэле фактически мгновенно.

"Путин, видимо, невыносимо завидует Трампу. То, что Путин обещал сделать в Украине, Трамп реализовал за полчаса в Венесуэле", — отметил он.

О потере авторитета России говорят даже те, кто обычно поддерживает Кремль. Военный блогер Игорь Гиркин написал в Telegram, что Россия снова показала себя ненадежным партнером, поскольку еще одна страна, которая полагалась на Москву, не получила никакой помощи.

Также в статье упоминают, что Россия давно стремится быть главным соперником США и защитником авторитарных режимов, однако после вторжения в Украину в 2022 году ее союзники поддерживали ее лишь частично. К примеру Иран поставлял дроны, Китай и Индия покупали нефть, а некоторые страны Африки и Латинской Америки выражали политическую солидарность.

На самом деле Москва охотно принимает помощь, но сама действовать не спешит, и это стало особенно очевидным во время захвата Азербайджаном Нагорного Карабаха в 2023 году, а также в Сирии и Иране, где поддержка оставалась минимальной и неэффективной.

История с Венесуэлой подтвердила этот тренд: Россия инвестировала десятки миллиардов долларов и поставляла оружие, однако Мадуро остался один на один с проблемами, и даже не получил убежище, как это было раньше с Януковичем и Асадом.

Пока же Москва отвечает риторикой и обвиняет США в "империализме", но реальных действий не делает, а в прокремлевских кругах растет зависть, потому что Вашингтон действует без ограничений, которые сдерживают Москву.

"Российские чиновники и государственные СМИ давно заявляют, что миром правит сила, а не законы. Ирония, однако, заключается в том, что Трамп показывает себя более искусным в ориентировании в законах джунглей, чем Путин", — добавляют в статье.

Ранее Reuters писали, что Кремль пытается использовать события в Венесуэле, как возможность для большой геополитической сделки с США, а также рассчитывает на смягчение американской позиции по Украине.

Также Фокус писал, что Государственный департамент США опубликовал заявление, где заверил: Западное полушарие Земли — это зона их интересов.