Повалення Мадуро — шанс для РФ: Кремль розраховує на поступки США щодо України, — Reuters

Кремль намагається використати події у Венесуелі, як можливість для великої геополітичної угоди зі США, а також розраховує на пом’якшення американської позиції щодо України. Втім, дії Вашингтона радше послаблюють Росію на міжнародній арені, ніж відкривають шлях до рівноправних домовленостей.

Як зазначається в матеріалі Reuters, у Москві уважно аналізують силову операцію США у Венесуелі, внаслідок якої був усунутий та затриманий багаторічний союзник Кремля — Ніколас Мадуро. Попри серйозну втрату позицій у Латинській Америці, російське керівництво намагається трактувати ці події не лише як поразку, а і як можливий сигнал від адміністрації Дональда Трампа про готовність домовлятися за принципом "розмежування сфер впливу".

За словами співрозмовників агентства, у Кремлі розраховують, що фактичне невтручання Росії у події у Венесуелі може бути сприйняте Вашингтоном як згода на американське домінування у Західній півкулі. У відповідь Москва очікує більш гнучкого підходу США до війни в Україні та до російських претензій на вплив у пострадянському просторі.

"Росія втратила союзника в Латинській Америці, – заявило високопоставлене російське джерело на умовах анонімності через делікатність ситуації, – але якщо це приклад дії доктрини Монро Трампа, як це виглядає, то Росія також має власну сферу впливу".

Операція США у Венесуелі стала для Кремля особливо болісною, адже відбулася майже одразу після заяв Володимира Путіна про стратегічне партнерство з Ніколасом Мадуро. Паралельно Дональд Трамп оголосив про тимчасовий контроль над країною з найбільшими у світі запасами нафти, що, загалом, посилює позиції США на глобальному ринку.

Зрештою, у Росії це викликало суперечливу реакцію: частина еліт визнала втрату союзника, а деякі націоналісти порівняли швидку операцію Вашингтона із затяжною та виснажливою війною РФ проти України.

Як у РФ відреагували на втрату союзника у Венесуелі

Водночас на офіційному рівні Москва намагалась уникати різких заяв, зокрема, Володимир Путін утримався від публічних коментарів, тоді як Міністерство закордонних справ РФ формально закликало США звільнити Мадуро та повернутися до переговорного процесу. Раніше ж російські дипломати називали дії Вашингтона "сучасним піратством" і грубим втручанням у справи суверенної держави.

Ба більше, державні російські медіа подали подію як насильницьке "викрадення" глави іншої країни та нагадали аудиторії про операцію США з арешту панамського диктатора Мануеля Нор’єги у 1990 році. Крім того, колишній радник Кремля Сергій Марков у коментарі Reuters зазначив, що цей прецедент фактично підтверджує відмову від міжнародного права та повернення до "закону сили", з якою Росія, за його словами, давно змирилася.

"Те, що Трамп щойно "вкрав" президента іншої країни, показує, що міжнародного права фактично не існує – є лише закон сили – але Росія це давно знає", – сказав Reuters колишній радник Кремля Сергій Марков.

Серед іншого, у Раді Федерації РФ дії США назвали реалізацією американської стратегії безпеки. Так, сенатор Олексій Пушков заявив, що Вашингтон прагне відновити глобальне домінування та посилити контроль над нафтовими ресурсами, фактично повертаючись до імперської політики минулих століть.

У Москві водночас сподіваються, що зосередженість США на Західній півкулі може бути вигідною Росії та Китаю, однак навіть прокремлівські експерти визнають, що американці діють швидко й рішуче, а вплив Кремля натомість скорочується. Ситуацію погіршує й відсутність реальних важелів у Венесуелі після виходу "Роснефті" ще у 2020 році.

Нагадаємо, що 5 січня у Нью-Йорку розпочався суд над венесуельським диктатором Ніколасом Мадуро, якого вивезли до США під час операції "Опівнічний молот". Наразі відомо, що посадовець заперечує всі звинувачення.

Також Фокус писав, що військова операція США у Венесуелі завдала серйозного удару по міжнародному авторитету РФ і її амбіціях щодо впливу в країнах Латинської Америки.