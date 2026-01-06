Заболел или делает пластику: СМИ предположили, почему Путин внезапно исчез с публики

Владимир Путин уже несколько дней подряд фактически отсутствует в публичном пространстве, что выглядит нетипично даже для закрытой кремлевской системы. Его молчание совпало с резонансными международными событиями, в частности арестом в США давнего союзника Москвы Николаса Мадуро, который так и не получил никакой реакции со стороны главы РФ.

Журналисты издания "Телеграф" поинтересовались, чем может быть обусловлено внезапное исчезновение российского президента и почему от его имени не звучат даже формальные комментарии. По их наблюдениям, с начала 2026 года не появлялось никаких видеообращений Путина или оперативных сообщений о его участии в публичных мероприятиях. Последняя публикация на официальном сайте Кремля, связанная с президентом, датируется шестью днями ранее — речь идет о традиционном новогоднем обращении, которое обычно записывают заранее.

Новогоднее обращение Путина Фото: Сайт Кремля

В конце декабря Кремль также обнародовал стенограмму встречи Путина с заместителем министра обороны Анной Цивилевой, дополнив ее фотографиями. Еще днем ранее было размещено видео совещания по ситуации на фронте, которую в России официально называют зоной "СВО". При этом никаких доказательств того, что эти мероприятия состоялись именно в дни их публикации, нет.

Встреча Путина с заместителем министра обороны Анной Цивилевой Фото: Сайт Кремля

Такой информационный вакуум выглядит необычно, ведь обычно деятельность президента РФ сопровождается постоянными сообщениями о встречах, совещаниях и заявлениях. На этот раз Путин фактически исчез из публичного поля, а государственные медиа не объясняют причин этой паузы.

Также по мнению автора публикации, особенно показательным является молчание главы Кремля относительно событий в Венесуэле, где США провели спецоперацию по задержанию Николаса Мадуро и его жены. Учитывая многолетние дружеские отношения между Мадуро и Путиным, отсутствие личной реакции диктатора выглядит по меньшей мере странно.

Зато Министерство иностранных дел России осудило действия США, назвав их "военной агрессией". Министр иностранных дел Сергей Лавров во время разговора с белорусским коллегой призвал вернуть Мадуро в Венесуэлу. Также с резкими заявлениями выступили заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, представители Совета Федерации и депутаты Государственной думы. И все же, что важно, сам Путин не появился ни с собственной позицией, ни через своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Почему Путин исчез из информационного пространства

Также "Телеграф" со ссылкой на заявление политического обозревателя и журналиста-международника Ивана Яковины, добавляет, что в течение многих лет Путин имел привычку исчезать из публичного пространства сразу после новогодних праздников. Обычно такие перерывы длились несколько недель, однако после начала полномасштабной войны против Украины эта практика фактически исчезла.

По словам Яковины, в последнее время российский президент заметно постарел, поэтому нельзя исключать, что он находится в частной клинике для коррекции внешности.

"Именно для этого был придуман фейк о налете на резиденцию. Если бы россияне догадались, что во время войны их лидер лег в клинику улучшать лицо, многих это могло бы возмутить. А после сообщений о якобы налетах украинских дронов, Путина официально спрятали", — говорится в сообщении.

В то же время существует и другая версия — проблемы со здоровьем. Во время одной из недавних пресс-конференций Путин заметно кашлял и объяснял это работой кондиционеров в зале. За несколько дней до этого он закашлялся во время публичного мероприятия, а стоявший рядом ребенок пожелал ему здоровья. Кроме того, в начале декабря наблюдатели отмечали охрипший голос и признаки насморка во время его выступлений.

Напомним, OSINT-аналитики зафиксировали странный инцидент с новогодним обращением Путина. Сначала глава Кремля появился перед публикой в черном галстуке, а впоследствии опубликованное видео заменили на другое, где он уже в красном галстуке.

Также Фокус писал, что Путин "невыносимо завидует Трампу" из-за его успешной операции в Венесуэле. Также эксперты предполагают, что действия Америки подчеркнули слабость главы РФ.