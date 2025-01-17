Владение Путина в сердце Европы: почему Роберт Фицо делает Украину врагом Словакии

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Неужели Владимир Путин тихонько приобрел новое имперское владение в самом сердце Европы, встроенное в ЕС и НАТО? Это предположение может показаться гиперболическим, но сообщения из Братиславы с каждым днем становятся все более странными.

Вот, например: 23 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил Владимира Путина в Москве, якобы для того, чтобы доказать необходимость продолжения поставок российского газа в Словакию. Неясно, о чем, если вообще о чем-либо, он договаривался на встрече, поскольку, в нарушение обычной практики, его не сопровождали словацкие дипломаты.

Еще более странно, что остается неясным, как он добрался до Москвы, поскольку нет никаких записей о том, что правительственные самолеты совершали это путешествие. Его местонахождение в течение двенадцати дней во время праздников также неясно. Новогоднее видеопоздравление Фицо, в котором он обрушился с критикой на Украину и угрозами в адрес украинских беженцев, живущих в Словакии, было привязано к номеру люкс в роскошном отеле в Ханое (Вьетнам) стоимостью 6 000 долларов за ночь.

Фицо отказался объяснить, что привело его во Вьетнам, каковы были условия его поездки и кто оплатил его роскошные апартаменты. В 2017 году, во время предыдущего пребывания на посту премьер-министра, словацкий правительственный самолет был предоставлен вьетнамским властям для доставки Трин Суан Тханя, вьетнамского партийного чиновника и бизнесмена, который просил убежища в Германии, обратно во Вьетнам.

Что еще более важно, после своего возвращения Фицо активизировал риторическое наступление на Украину, намекая на прекращение гуманитарной помощи от Словакии (военную помощь страна и так больше не предоставляет) и на использование Словакией права вето в Европейском совете, предположительно для срыва инициатив на уровне ЕС по оказанию помощи Украине, санкциям в отношении России или продолжению интеграции Украины в ЕС.

Насколько резким является антиукраинский поворот Фицо? В конце концов, его партия вела предвыборную кампанию на платформе прекращения словацкой военной помощи Украине и помощи в переговорах о мирном урегулировании между Россией и Украиной — бледное и грубое подражание риторике Виктора Орбана. Сам Фицо имеет долгую историю горьких жалоб на Америку и диктат Брюсселя, которые он до сих пор совмещал с дозой прагматизма, в основном не высовываясь на заседаниях Совета.

Два друга — одна политика Фото: Getty Images

На июльском саммите НАТО в Вашингтоне президент Словакии Петер Пеллегрини, союзник Фицо, поддержал возможное членство Украины в альянсе. В сентябре Фицо, Пеллегрини и спикер словацкого парламента — три высших должностных лица государства — подписали меморандум о неизменной приверженности Словакии членству в ЕС и НАТО, пытаясь успокоить тех, кто опасался, что страна может свернуть на антизападную траекторию.

Однако риторика самого Фицо в отношении Украины продолжает ужесточаться. После истечения срока действия контракта между Россией и Украиной, позволяющего России прокачивать газ через Украину в Словакию и другие страны Центральной Европы, слова Фицо стали почти воинственными. По возвращении из России и Вьетнама он призвал пересмотреть меморандум о внешней политике Словакии, в частности, чтобы отразить общеевропейский "подъем идей, отличных от тех, что выдвигает Брюссель".

Одновременно министр иностранных дел Фицо, Юрай Бланар, занялся чисткой министерства от видных прозападных деятелей, параллельно принимая на работу новых сотрудников, многие из которых получили образование в Москве или Санкт-Петербурге. Новый посол Словакии в Минске Юзеф Мигаш — бывший аппаратчик Коммунистической партии с высшим образованием в области "научного коммунизма". Посол в Москве Петер Припутен уже совершил одну поездку в Россию в качестве посла и, как известно, имеет там обширную дружескую сеть — несомненно, это преимущество для любого дипломата, но оно усугубляет риски, связанные с "переходом на местный уровень".

Сам Бланар назвал Россию "надежным партнером" и трижды встречался с Лавровым в 2024 году. Это больше не "бизнес как обычно" и не игра Орбана. Это завершение терпеливых десятилетних усилий России по кооптации ключевых словацких политиков и значительной части общественного мнения с целью отторжения страны от западного альянса.

Российская пропаганда добилась необычайного успеха среди словацкой общественности. Страница посольства России в Словакии на Facebook, где российская пропаганда и теории заговора публикуются несколько раз в день, насчитывает 69 000 подписчиков — более чем вдвое больше, чем страница посольства России в Вашингтоне (население Словакии составляет 3 процента от населения США). В отличие от более расчетливого отношения, которое можно встретить в Берлине, Вене или Будапеште, словацкие "путинские вершители судеб" проникнуты подлинным панславистским заблуждением, оставшимся с XIX века, которое ставит Россию в центр славянских народов.

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Те, кто ожидал, что нынешний срок Фицо будет повторением его предыдущих сроков пребывания на посту — сочетание раскольнической, орбанесовской риторики, внутренней коррупции и дозы прагматизма в европейских институтах — уже доказали свою неправоту. После того как в мае он пережил покушение, Фицо стал действовать более нетерпеливо и безжалостно, чтобы закрепить свою власть. Путин явно готов оказать Фицо ту же поддержку, которую он оказывал другим сговорчивым политикам в странах "ближнего зарубежья", таким как Бидзина Иванишвили в Грузии, Илан Шор в Молдове или Калин Джорджеску в Румынии: вмешательство от его имени в будущие выборы в Словакии и продолжение отравления информационного пространства страны.

Учитывая нынешнюю турбулентность в трансатлантических отношениях, не исключено, что Россия даже окажет непосредственную помощь в подавлении оппозиции и гражданского общества, возможно, даже с применением насилия. В конце концов, администрация Байдена медленно реагировала на аналогичные события в Грузии, а команда избранного президента Трампа может рассчитывать на поддержку Путина и Фицо, подобно тому как Илон Маск поддерживает пророссийские политические силы в Германии и Великобритании.

Словакия еще не потеряна. После победы Фицо на выборах в октябре 2023 года оппозиция смогла вывести на улицы большое количество людей. Более того, в коалиции самого Фицо, особенно в партии президента Пеллегрини "Хлас", есть фигуры, которые не в восторге от правого уклона. Нелепое наступление Фицо на Украину и Запад может быть направлено на то, чтобы унизить их или вынудить к расплате в виде падения правительств и досрочных выборов. Словакия уже флиртовала с мягким авторитаризмом, особенно в 1998 году, но преодолела его. Будем надеяться, что она сможет сделать это снова.

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