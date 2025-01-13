Новые Распутины: как мистицизм в политике задает глобальный тренд и при чем здесь Трамп

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Морозные сосны окаймляют край ледяного озера. Падает снег, на заднем плане звучит курортная музыка. Седовласый мужчина с приятным лицом стоит у озера. Он начинает раздеваться. Он объясняет, что идет купаться, чтобы продемонстрировать свою веру и свое неприятие науки, технологий, современности. "Мне не нужен Facebook, мне не нужен интернет, мне никто не нужен. Мне нужно только мое сердце", - говорит он. Переплывая озеро, казалось бы, не беспокоясь о холоде, он продолжает: "Я доверяю своей иммунной системе, потому что полностью доверяю и верю в ее создателя, в Бога. Мой иммунитет - это часть суверенитета моего существа".

Это Кэлин Джорджеску, человек, который шокировал своих соотечественников, победив в первом туре президентских выборов в Румынии 24 ноября, несмотря на то, что почти не регистрировался в опросах общественного мнения и вел свою кампанию почти полностью на TikTok, где правила платформы, якобы предназначенные для ограничения или регулирования политических сообщений, похоже, не сдерживали его. Напротив, он использовал тактику, которую применяют многие влиятельные люди в социальных сетях, чтобы привлечь внимание алгоритма TikTok. Иногда он добавлял мягкую, меланхоличную фортепианную музыку, призывая людей "голосовать душой". Иногда он использовал всплывающие субтитры, резкое освещение, флуоресцентные цвета и электронную музыку, призывая к "национальному возрождению" и критикуя тайные силы, которые якобы пытаются навредить румынам. "Приказ уничтожить наши рабочие места пришел извне", - говорит он в одном видео. В другом он говорит о "подсознательных сообщениях" и контроле над мыслями, его голос сопровождается изображениями руки, держащей нити марионетки. За месяцы, предшествующие выборам, эти видео набрали более 1 миллиона просмотров.

В других своих работах этот позитивно выглядящий мистик Нового времени восхваляет Иона Антонеску, румынского диктатора времен войны, который вступил в сговор с Гитлером и был приговорен к смерти за военные преступления, включая его роль в румынском Холокосте. Он называл Антонеску и довоенного лидера "Железной гвардии", жестокого антисемитского движения, национальными героями. Он дважды встречался с Александром Дугиным, идеологом русского фашизма, который разместил на сайте X заявление (впоследствии удаленное) о том, что "Румыния будет частью России". В то же время Джорджеску превозносит духовные свойства воды. "Мы не знаем, что такое вода", - говорит он; "H₂O ничего не значит". И еще: "У воды есть память, а мы уничтожаем ее душу загрязнением" и "Вода живая и посылает нам сообщения, но мы не знаем, как их слушать". Он считает, что газированные напитки содержат наночипы, которые "входят в вас, как в ноутбук". Его жена, Кристела, выпускает на YouTube видеоролики об исцелении, используя такие термины, как лимфатический ацидоз и кальциевый обмен, чтобы донести свою точку зрения.

Оба они также выступают за "мир" - расплывчатую цель, которая, похоже, означает, что Румыния, граничащая с Украиной и Молдовой, должна прекратить помогать Украине защищаться от российских захватчиков. "Войну нельзя выиграть войной", - написала Кристела Джорджеску в Instagram за несколько недель до начала голосования. "Война разрушает не только физически, она разрушает СЕРДЦА". Ни она, ни ее муж не упоминают об угрозах безопасности Румынии, которые будут расти в геометрической прогрессии после победы России в Украине, а также об экономических издержках, кризисе беженцев и политической нестабильности, которые за этим последуют. Примечательно, что, хотя Кэлин Джорджеску утверждает, что не тратил денег на эту кампанию, правительство Румынии заявляет, что кто-то незаконно заплатил пользователям TikTok сотни тысяч долларов за продвижение Джорджеску и что неизвестные посторонние координировали деятельность десятков тысяч фальшивых аккаунтов, включая некоторые, выдающие себя за государственные учреждения, которые поддерживали его. Хакеры, предположительно российские, также осуществили более 85 000 кибератак на избирательную инфраструктуру Румынии. 6 декабря, в ответ на выводы румынского правительства об "агрессивных" российских атаках и нарушениях румынского избирательного законодательства, Конституционный суд Румынии отменил выборы и аннулировал результаты первого тура.

Учитывая эту странную комбинацию — ностальгия по "Железной гвардии" и русские тролли, а также белиберда о здоровье, которая чаще всего ассоциируется с Гвинет Пэлтроу, — кто именно такие Джорджеску? Как их классифицировать? Как ни заманчиво назвать их "ультраправыми", эта старомодная терминология не совсем точно отражает, кого или что они представляют. Термины "правые" и "левые" пришли из времен Французской революции, когда дворяне, стремившиеся сохранить статус-кво, сидели на правой стороне Национального собрания, а революционеры, желавшие демократических перемен, - на левой. Эти определения начали подводить нас десятилетие назад, когда часть правых, как в Европе, так и в Северной Америке, стала выступать не за осторожность и консерватизм, а за разрушение существующих демократических институтов. В своем новом воплощении ультраправые стали напоминать старых ультралевых. Кое-где они начали сливаться.

Когда в 2017 году я впервые написала о необходимости новой политической терминологии, мне с трудом удавалось придумать более подходящие термины. Но теперь очертания популярного политического движения становятся все более четкими, и это движение совершенно не связано ни с правыми, ни с левыми, какими мы их знаем. Философы эпохи Просвещения, чья вера в возможность создания правовых демократических государств привела к Американской и Французской революциям, выступали против того, что они называли обскурантизмом: темноты, неясности, иррациональности. Но пророки того, что мы сейчас можем назвать "новым мракобесием", предлагают именно это: магические решения, ауру духовности, суеверия и культивирование страха. Среди них - шарлатаны от здоровья и влиятельные люди с политическими амбициями, поклонники квазирелигиозного движения QAnon и его ответвлений типа Pizzagate, а также члены различных политических партий по всей Европе, выступающих за Россию и против вакцин, а в некоторых случаях и за мистический национализм. Странные совпадения наблюдаются повсюду. Как левый немецкий политик Сара Вагенкнехт, так и правая партия "Альтернатива для Германии" пропагандируют скептицизм в отношении вакцин и изменения климата, национализм "крови и земли" и отказ Германии от поддержки Украины. По всей Центральной Европе увлечение рунами и народной магией сочетается как с правой ксенофобией, так и с левым язычеством. Духовные лидеры становятся политиками, а политические деятели уходят в оккультизм. Такер Карлсон, бывший ведущий Fox News, ставший апологетом российской агрессии, утверждает, что на него напал демон, оставивший на его теле "следы когтей".

Такер Карлсон - человек со следами когтей демона на теле Фото: Скриншот

Новый обскурантизм теперь затронул самые высокие уровни американской политики. И иностранцы, и американцы с трудом могут объяснить идеологию, которую представляют некоторые из первых назначенцев Дональда Трампа в кабинет министров, и на то есть веские причины. Хотя Трамп победил на перевыборах как республиканец, в предложении Тулси Габбард на пост директора национальной разведки не было ничего традиционно "республиканского". Габбард - бывший прогрессивный демократ, всю жизнь связанная с фондом "Наука идентичности", отколовшейся от секты "Харе Кришна". Как и Карлсон, она является апологетом жестокого российского диктатора Владимира Путина и недавно свергнутого диктатора Сирии Башара Асада, чью фантастическую ложь она иногда повторяет. Нет ничего "консервативного" и в Каше Пателе, кандидате Трампа на пост директора ФБР, который заявил, что намерен нацелиться на длинный список нынешних и бывших правительственных чиновников, включая многих из тех, кто служил в первой администрации Трампа. Следуя духу "Новых обскурантистов", Патель также продвигает компанию Warrior Essentials, продающую антидоты как к COVID, так и к вакцинам COVID. Никто, кто всерьез воспринимал бы философию Эдмунда Берка или Уильяма Ф. Бакли-младшего, не поставил бы такого конспиролога, как Роберт Ф. Кеннеди-младший - еще одного апологета Путина, бывшего демократа (действительно, из самой известной демократической семьи в Америке) и врага вакцин, а также фтора - во главе американского здравоохранения. Ни один "консервативный" защитник традиционных семейных ценностей не предложил бы на пост посла во Франции осужденного преступника, который послал проститутку соблазнить мужа своей сестры, чтобы создать компрометирующую запись - особенно если этот осужденный преступник оказался отцом зятя президента.

Вместо консерватизма в общепринятом понимании эта толпа и ее международные коллеги представляют собой слияние нескольких тенденций, которые активничают уже некоторое время. Торговцы витаминными добавками и непроверенными лекарствами от COVID теперь смешиваются - не случайно - с открытыми поклонниками путинской России, особенно с теми, кто ошибочно полагает, что Путин возглавляет "белую христианскую нацию". (В действительности Россия многокультурна, многорасова и в целом нерелигиозна; ее тролли пропагандируют скептицизм в отношении вакцин, а также ложь об Украине). Поклонники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана - мелкого автократа, при котором страна стала одной из беднейших в Европе, а он сам обогатил свою семью и друзей, - объединяются с американцами, которые нарушали закон, попадали в тюрьму, воровали у своих благотворительных фондов или домогались женщин. И неудивительно: в мире, где широко распространены теории заговоров и бессмысленные лекарства, быстро исчезают и основанные на доказательствах понятия вины и преступности.

Среди последователей этого нового политического движения - одни из самых небогатых американцев. Среди его сторонников - одни из самых состоятельных. Джордж О'Нил-младший, наследник Рокфеллера, член совета директоров журнала The American Conservative, появился в Мар-а-Лаго после выборов; О'Нил, который был близким контактом Марии Бутиной, российского агента, депортированной в 2019 году, продвигал Габбард как минимум с 2017 года, жертвуя на ее президентскую кампанию в 2020 году, а также на кампанию Кеннеди в 2024 году. Илон Маск, миллиардер-изобретатель, который использовал свою социальную медиаплатформу X, чтобы алгоритмически подстегивать истории, которые, как он точно знает, являются ложными, сумел выбить для себя роль в правительстве. Неужели О'Нил, Маск и криптовалютные дилеры, которые стекаются к Трампу, делают это ради денег? Или они действительно верят в заговорщические и порой антиамериканские идеи, которые они провозглашают? Возможно, одно, возможно, другое, возможно, и то, и другое. Циничны ли их мотивы или искренни, не так важно, как их влияние не только в США, но и во всем мире. К лучшему или к худшему, Америка подает примеры, которым следуют другие. Всего лишь объявив о своем намерении выдвинуть кандидатуру Кеннеди в свой кабинет, Трамп обеспечил распространение скепсиса в отношении детских вакцин по всему миру, за которым, возможно, последуют и сами болезни. А эпидемии, как мы недавно узнали, обычно заставляют людей пугаться и охотнее принимать магические решения.

Другие цивилизации переживали моменты, подобные этому. Когда в XVI веке их империя начала приходить в упадок, венецианцы стали обращаться к магии и искать быстрые способы разбогатеть. Мистицизм и оккультизм быстро распространились в период заката Российской империи. Крестьянские секты пропагандировали экзотические верования и практики, включая антиматериализм, самобичевание и самокастрацию. Аристократы в Москве и Санкт-Петербурге обратились к теософии — мешанине мировых религий, изобретательница которой, уроженка России Елена Блаватская, привезла свое индуистско-буддийско-христианско-неоплатоническое вероучение в Соединенные Штаты. Та же лихорадочная, эмоциональная атмосфера, которая породила эти движения, в конечном итоге привела Распутина, крестьянского святого, утверждавшего, что он обладает магическими целительными способностями, в императорский дворец. Убедив императрицу Александру в том, что он может вылечить гемофилию ее сына, он в конце концов стал политическим советником царя.

Влияние Распутина, в свою очередь, породило нечто вроде широкой истерии. К началу Первой мировой войны многие россияне были убеждены, что страной тайно управляют темные силы - темные души. "Они могли быть разными людьми - евреями, немцами, масонами, Александрой, Распутиным и придворной камарильей", - пишет Дуглас Смит, один из биографов Распутина. "Но на веру принималось, что они - истинные хозяева России". Как сказал один русский теософ: "Враги, которые отравляют Россию негативными эманациями, действительно существуют".

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Замените "темные силы" на "глубинное государство", и насколько эта история отличается от нашей? Как и русские в 1917 году, мы живем в эпоху быстрых, порой неосознаваемых перемен: экономических, политических, демографических, образовательных, социальных и, прежде всего, информационных. Мы также существуем в постоянной какофонии, где на наших экранах постоянно мелькают противоречивые сообщения, правые и левые, истинные и ложные. Традиционные религии переживают длительный упадок. Доверенные институты, похоже, терпят крах. Технооптимизм уступил место технопессимизму - страху, что технологии теперь контролируют нас непонятным образом. А в руках "новых мракобесов", которые активно пропагандируют страх перед болезнями, страх перед ядерной войной, страх перед смертью, страх и тревога являются мощным оружием.

Для американцев слияние псевдодуховности с политикой представляет собой отход от некоторых из наших глубочайших принципов: логика и разум ведут к хорошему правительству; дебаты, основанные на фактах, ведут к хорошей политике; управление процветает при солнечном свете; политический порядок основывается на правилах, законах и процессах, а не на мистической харизме. Сторонники нового обскурантизма также порвали с идеалами основателей Америки, которые все считали себя людьми Просвещения. Бенджамин Франклин был не только политическим мыслителем, но и ученым и смелым защитником прививки от оспы. Джордж Вашингтон был щепетилен в вопросах отказа от монархии, ограничения власти исполнительной власти и установления верховенства закона. Более поздние американские лидеры - Линкольн, Рузвельт, Кинг - цитировали Конституцию и ее авторов, чтобы подкрепить свои собственные аргументы.

В отличие от них, растущая международная элита создает нечто совершенно иное: общество, в котором суеверия побеждают разум и логику, прозрачность исчезает, а гнусные действия политических лидеров скрыты за облаком бессмыслицы и отвлечения внимания. Нет сдержек и противовесов в мире, где важна только харизма, нет верховенства закона в мире, где эмоции побеждают разум, — только пустота, которую может заполнить любой, у кого есть шокирующая и захватывающая история.

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