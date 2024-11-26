Джорджеску — против НАТО и помощи Украине. Кто победил в первом туре выборов президента Румынии

На президентских выборах в Румынии серьезная сенсация в первом туре, которую не смогли предсказать социологи и политологи. Однако хорошо поработали политтехнологи.

Большинство опросов предсказывало лидерство в первом туре действующему премьеру Марчелу Чолаку, однако его перехватил Кэлин Джорджеску — 23%. У Чолака — 19,15%. И вторая сенсация — во второй тур с Джорджеску выходит Елена Ласкони, которая получила 19,17%, вырвав у Чолака мизерное преимущество. Хотя посчитано только 99%.

Первое, что надо знать. Джорджеску является 62-летним ультраправым и независимым кандидатом, не имеет собственной партии и проводил кампанию преимущественно через TikTok. В том числе разыгрывал украинскую карту, выступая за прекращение помощи Украине.

Известным стал благодаря провокационным заявлениям и обращениям, например, относительно положительной оценки Иона Антонеску (этого диктатора в Румынии времен местного фашистского режима он назвал мучеником). Чтобы вы понимали, после этих заявлений от него отказалась даже его бывшая правая партия "Альянс за объединение румын" (AUR).

Второе. Прорыв Джорджеску состоялся назло не только соцопросам до выборов, но и экзит-полам, которые ему давали третью позицию, показывая выход во второй тур Марчела Чолаку и Елены Ласкони.

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Выборы президента Румынии: действующий премьер проиграл антизападному кандидату (инфографика)

Третье. Очень простая по содержанию избирательная кампания и понятная сельскому избирателю — чрезмерная зависимость от НАТО и ЕС. Сам Джорджеску имеет аграрное образование и сделал себе карьеру привычного чиновника среднего звена, а когда-то был кандидатом в премьеры. Значительная часть избирателей ждала "экстремального кандидата", который будет отличаться на фоне рафинированных политических элит, освоит суверенистскую риторику и поиграет на антизападных позициях.

Джорджеску известен своей острой критикой НАТО и возможностей блока защитить Румынию, фактически имеет метку пророссийского кандидата и очень удачно эксплуатирует антисистемность. Он называл Путина "истинным лидером", ведь тот "любит свою страну", а войну в Украине считает выгодной военной промышленности США.

Вероятнее всего, партнером Джорджеску во втором туре будет бывшая журналистка и мэр города Кимпулунга Елена Ласкони, которая руководит партией "Союз спасения Румынии". Она прошла сложный путь от репортера до руководителя популярной политической партии.

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