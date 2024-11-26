Джорджеску — проти НАТО і допомоги Україні. Хто переміг у першому турі виборів президента Румунії

На президентських виборах в Румунії серйозна сенсація в першому турі, яку не змогли передбачити соціологи й політологи. Однак добре попрацювали політтехнологи.

Більшість опитувань пророкувало лідирування у першому турі чинному прем'єру Марчелу Чолаку, однак його перехопив Келін Джорджеску — 23%. У Чолака — 19,15%. І друга сенсація — у другий тур із Джорджеску виходить Єлена Ласконі, яка здобула 19,17%, вирвавши у Чолака мізерну перевагу. Хоча пораховано лише 99%.

Перше, що треба знати. Джорджеску є 62-річним ультраправим і незалежним кандидатом, не має власної партії та проводив кампанію переважно через TikTok. Зокрема розігрував українську карту, виступаючи за припинення допомоги Україні.

Відомим він став завдяки провокативним заявам і зверненням, наприклад, щодо позитивної оцінки Іона Антонеску (цього диктатора в Румунії часів місцевого фашистського режиму він назвав мучеником). Щоб ви розуміли, після цих заяв від нього відмовилася навіть його колишня права партія "Альянс за об'єднання румунів" (AUR).

Друге. Прорив Джорджеску відбувся назло не лише соцопитуванням до виборів, а й екзитполам, які йому давали третю позицію, показуючи вихід у другий тур Марчела Чолаку та Єлени Ласконі.

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Вибори президента Румунії: чинний прем'єр програв антизахідному кандидату (інфографіка)

Третє. Дуже проста за змістом виборча кампанія та зрозуміла сільському виборцю — надмірна залежність від НАТО та ЄС. Сам Джорджеску має аграрну освіту і зробив собі кар'єру звичного урядовця середньої ланки, а колись був кандидатом у прем'єри. Значна частина виборців чекала на "екстремального кандидата", який вирізнятиметься на тлі рафінованих політичних еліт, освоїть сувереністську риторику та пограє на антизахідних позиціях.

Джорджеску відомий своєю гострою критикою НАТО та можливостей блоку захистити Румунію, фактично має мітку проросійського кандидата і дуже вдало експлуатує антисистемність. Він називав Путіна "істинним лідером", адже той "любить свою країну", а війну в Україні вважає вигідною військовій промисловості США.

Найімовірніше, партнером Джорджеску у другому турі буде колишня журналістка і мер міста Кимпулунг Єлена Ласконі, яка керує партією "Союз порятунку Румунії". Вона пройшла складний шлях від репортерки до керівниці популярної політичної партії.

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