Володіння Путіна в серці Європи: чому Роберт Фіцо робить Україну ворогом Словаччини

Related video

Невже Володимир Путін тихенько придбав нове імперське володіння в самому серці Європи, вбудоване в ЄС і НАТО? Це припущення може здатися гіперболічним, але повідомлення з Братислави з кожним днем стають дедалі дивнішими.

Ось, наприклад: 23 грудня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідав Володимира Путіна в Москві, нібито для того, щоб довести необхідність продовження поставок російського газу до Словаччини. Неясно, про що, якщо взагалі про що-небудь, він домовлявся на зустрічі, оскільки, в порушення звичайної практики, його не супроводжували словацькі дипломати.

Ще більш дивно, що залишається незрозумілим, як він дістався до Москви, оскільки немає жодних записів про те, що урядові літаки здійснювали цю подорож. Його місцезнаходження протягом дванадцяти днів під час свят також неясне. Новорічне відеопривітання Фіцо, в якому він накинувся з критикою на Україну і погрозами на адресу українських біженців, які живуть у Словаччині, було прив'язане до номера люкс у розкішному готелі в Ханої (В'єтнам) вартістю 6 000 доларів за ніч.

Фіцо відмовився пояснити, що привело його до В'єтнаму, які були умови його поїздки і хто оплатив його розкішні апартаменти. У 2017 році, під час попереднього перебування на посаді прем'єр-міністра, словацький урядовий літак було надано в'єтнамській владі для доправлення Трін Суан Тханя, в'єтнамського партійного чиновника і бізнесмена, який просив притулку в Німеччині, назад до В'єтнаму.

Що ще важливіше, після свого повернення Фіцо активізував риторичний наступ на Україну, натякаючи на припинення гуманітарної допомоги від Словаччини (військової допомоги країна і так більше не надає) і на використання Словаччиною права вето в Європейській раді, імовірно, для зриву ініціатив на рівні ЄС із надання допомоги Україні, санкцій щодо Росії або продовження інтеграції України в ЄС.

Наскільки різким є антиукраїнський поворот Фіцо? Зрештою, його партія вела передвиборчу кампанію на платформі припинення словацької військової допомоги Україні та допомоги в переговорах щодо мирного врегулювання між Росією та Україною — бліде та грубе наслідування риторики Віктора Орбана. Сам Фіцо має довгу історію гірких нарікань на Америку та диктат Брюсселя, які він досі поєднував із дозою прагматизму, здебільшого не висовуючись на засіданнях Ради.

Два друга — одна політика Фото: Getty Images

На липневому саміті НАТО у Вашингтоні президент Словаччини Петер Пеллегріні, союзник Фіцо, підтримав можливе членство України в альянсі. У вересні Фіцо, Пеллегріні та спікер словацького парламенту — три вищі посадові особи держави — підписали меморандум про незмінну прихильність Словаччини до членства в ЄС і НАТО, намагаючись заспокоїти тих, хто побоювався, що країна може звернути на антизахідну траєкторію.

Однак риторика самого Фіцо щодо України продовжує посилюватися. Після закінчення терміну дії контракту між Росією та Україною, що дає змогу Росії прокачувати газ через Україну до Словаччини та інших країн Центральної Європи, слова Фіцо стали майже войовничими. Після повернення з Росії та В'єтнаму він закликав переглянути меморандум про зовнішню політику Словаччини, зокрема, щоб відобразити загальноєвропейський "підйом ідей, відмінних від тих, що висуває Брюссель".

Одночасно міністр закордонних справ Фіцо, Юрай Бланар, зайнявся чищенням міністерства від видних прозахідних діячів, паралельно приймаючи на роботу нових працівників, багато з яких здобули освіту в Москві або Санкт-Петербурзі. Новий посол Словаччини в Мінську Юзеф Мігаш — колишній апаратник Комуністичної партії з вищою освітою в галузі "наукового комунізму". Посол у Москві Петер Пріпутен уже здійснив одну поїздку в Росію як посол і, як відомо, має там велику дружню мережу — безсумнівно, це перевага для будь-якого дипломата, але вона посилює ризики, пов'язані з "переходом на місцевий рівень".

Сам Бланар назвав Росію "надійним партнером" і тричі зустрічався з Лавровим у 2024 році. Це більше не "бізнес як зазвичай" і не гра Орбана. Це завершення терплячих десятирічних зусиль Росії з кооптації ключових словацьких політиків і значної частини громадської думки з метою відторгнення країни від західного альянсу.

Російська пропаганда домоглася надзвичайного успіху серед словацької громадськості. Сторінка посольства Росії в Словаччині на Facebook, де російську пропаганду і теорії змови публікують кілька разів на день, налічує 69 000 підписників — більш ніж удвічі більше, ніж сторінка посольства Росії у Вашингтоні (населення Словаччини становить 3 відсотки від населення США). На відміну від більш розважливого ставлення, яке можна зустріти в Берліні, Відні або Будапешті, словацькі "путінські вершителі доль" пройняті справжнім панславістським — помилкою, що залишилася з XIX століття, яке ставить Росію в центр слов'янських народів.

Важливо

Нові Распутіни: як містицизм у політиці задає глобальний тренд і до чого тут Трамп

Ті, хто очікував, що нинішній термін Фіцо буде повторенням його попередніх термінів перебування на посаді — поєднання розкольницької, орбанесівської риторики, внутрішньої корупції та дози прагматизму в європейських інституціях — уже довели свою неправоту. Після того як у травні він пережив замах, Фіцо став діяти більш нетерпляче і безжально, щоб закріпити свою владу. Путін, вочевидь, готовий надати Фіцо ту саму підтримку, яку він надавав іншим поступливим політикам у країнах "ближнього зарубіжжя", як-от Бідзіна Іванішвілі в Грузії, Ілан Шор у Молдові або Калін Джорджеску в Румунії: втручання від його імені у майбутні вибори у Словаччині та продовження отруєння інформаційного простору країни.

З огляду на нинішню турбулентність у трансатлантичних відносинах, не виключено, що Росія навіть надасть безпосередню допомогу в придушенні опозиції та громадянського суспільства, можливо, навіть із застосуванням насильства. Зрештою, адміністрація Байдена повільно реагувала на аналогічні події в Грузії, а команда обраного президента Трампа може розраховувати на підтримку Путіна і Фіцо, подібно до того, як Ілон Маск підтримує проросійські політичні сили в Німеччині та Великій Британії.

Словаччина ще не втрачена. Після перемоги Фіцо на виборах у жовтні 2023 року опозиція змогла вивести на вулиці велику кількість людей. Ба більше, у коаліції самого Фіцо, особливо в партії президента Пеллегріні "Хлас", є фігури, які не в захваті від правого ухилу. Безглуздий наступ Фіцо на Україну і Захід може бути спрямований на те, щоб принизити їх або змусити до розплати у вигляді падіння урядів і дострокових виборів. Словаччина вже фліртувала з м'яким авторитаризмом, особливо 1998 року, але подолала його. Будемо сподіватися, що вона зможе зробити це знову.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо