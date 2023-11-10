Побічний ефект демократії. Чому війни в Україні та Ізраїлі ведуть до скорочення ЄС

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Озираючись назад, майбутні історики можуть побачити 2023 рік як рік, коли ідею "стратегічної автономії" Європи було остаточно поховано. Навіть незважаючи на те, що в усьому світі назріває конфронтація між західними демократіями та Китаєм, Іраном і Росією, європейці зіграли значущу роль тільки в останньому з них: надаючи фінансову допомогу Україні, приймаючи українських біженців і надаючи летальну допомогу Києву.

З огляду на те, що в Угорщині та Словаччині при владі перебувають проросійські уряди, ще невідомо, чи вистачить у ЄС необхідної стійкості, щоб підтримати Україну до її остаточної перемоги, і чи зможе він також забезпечити мирне і процвітаюче майбутнє України. На інших театрах дій ЄС став непотрібним. "Європі відведена роль добромисної неурядової організації, — нешанобливо пише Метью Карнічніг із Politico, — чий гуманітарний внесок вітається, але в іншому ігнорується".

Після терористичної атаки ХАМАСу на Ізраїль президенти Європейської комісії та Європейського парламенту відповідно Урсула фон дер Ляєн і Роберта Мецола швидко вирушили до Ізраїлю, щоб висловити свою солідарність. Майже одразу після теракту 7 жовтня один із членів Комісії Олівер Варгеї оголосив, що ЄС "негайно" призупинить свою допомогу палестинській владі.

Однак того самого дня Оліверу Варгеї заперечив один з його колег із ЄС, який заявив, що допомога "триватиме доти, доки це необхідно". Зрештою, Комісія оголосила про перегляд своєї допомоги Палестинській автономії, щоб переконатися, що кошти не потрапили до рук терористів. Тим часом Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що палестинцям потрібно більше, а не менше допомоги. "Усього за 24 години, — зазначає Карнічніг, — Комісія перейшла від оголошення про припинення всієї допомоги палестинцям до сигналу, що вона збільшить приплив коштів".

Тим часом візит фон дер Ляєн і Мецоли спричинив своєрідний бунт усередині Комісії: майже 850 європейських державних службовців підписали лист протесту, який розкритикував "беззастережну" підтримку Ізраїлю з боку фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн опинилася між двох вогнів Фото: AP Photo

Звісно, у "глибинної держави" Брюсселя дуже мало повноважень висловлювати думки з цього питання, і його думку вже звикли ігнорувати. На жаль, те саме справедливо і для керівництва ЄС, чия морально справедлива і (на мій погляд), по суті, правильна реакція на звірства, які чинить ХАМАС, була відірвана від набагато різноманітнішої картини, пропонованої окремими державами-членами ЄС.

В Ірландії президент Майкл Гіґґінс без вагань сформулював моральну рівність між терористами та урядом Ізраїлю, не кажучи вже про те, що він розповсюджував пропаганду ХАМАСу про те, що удар по арабській лікарні "Аль-Ахлі" в Секторі Гази є ізраїльським, а не власним злочином ХАМАСу.

На іншому кінці спектра чехи обговорюють перенесення свого посольства в Єрусалим. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський був першим іноземним урядовцем, який відвідав Ізраїль і висловив підтримку після нападу. Зовсім недавно міністерка оборони країни Яна Чернохова закликала до виходу Чехії з ООН після того, як Генеральна Асамблея проголосувала за "гуманітарне перемир'я". Хоча вихід Чехії вкрай малоймовірний, примітно, що Чернохова навряд чи викликала суперечки в країні, отримавши співчутливі відгуки від прем'єр-міністра, президента Чехії і навіть від лідера опозиції Андрея Бабіша.

Тим часом Емманюель Макрон поспішив виставити напоказ свої антиісламістські інтенції в Ізраїлі, закликавши до розширення вже наявної коаліції проти ІГІЛ, щоб прийняти на себе і загрозу з боку ХАМАСу. У своєму характерному підході в руслі політики "en-même-temps" (усім одночасно) Макрон також наполягав на відновленні мирного процесу.

Какофонія, за якої інститутам ЄС не залишається іншого вибору, окрім як проводити політику найменшого спільного знаменника, тут є не винятком, а радше нормою. Якщо ЄС перевершив очікування щодо України, як з погляду поступового посилення режиму санкцій, так і з погляду обсягу підтримки, яку він надав країні (яка наразі набагато перевищує внесок США), то це почасти тому, що ці значущі очікування були дуже низькими.

Проте приводів для манії величі немає. Поставки ЄС не дотягують у деяких критичних галузях, а головне — у нарощуванні власного військового виробництва до масштабів, що дають змогу стабільно постачати боєприпаси та іншу військову техніку в Україну. Крім того, є ознаки того, що широка підтримка України і ясність, з якою діяв ЄС, можуть бути разовими.

Оскільки Орбан і Фіцо відіграють роль п'ятої колони Москви в ЄС, ціна, яку європейським прихильникам України доведеться заплатити, щоб дотримуватися обраного курсу, тільки збільшиться. І хоча про результати виборів у Німеччині та Франції, які відбудуться у 2025 і 2027 роках відповідно, можна тільки здогадуватися, справедливо припустити, що вони дають набагато більше шансів розколоти єдність ЄС щодо цього питання, а не зміцнити її. І наскільки ймовірна послідовна європейська відповідь, якщо блок зіткнеться з таким географічно віддаленим викликом, як китайська агресія в Індо-Тихоокеанському регіоні?

Ті, хто все ще дотримується бачення ЄС як автономного геополітичного суб'єкта, припускають, що існує технічне розв'язання проблеми: реформа правил ухвалення рішень блоку, яка б застосовувала правило кваліфікованої більшості до питань зовнішньої політики та політики безпеки ЄС. Це полегшить ухвалення чітких рішень у режимі реального часу.

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Однак нинішнє правило одностайності існує не просто так. Саме тому, що країни ЄС розходяться в думках щодо питань зовнішньої політики та політики безпеки — таких важливих для їхніх національних інтересів, — вони вважають за краще шукати консенсус (нехай і незадовільний), а не підкорятися волі кваліфікованої, зваженої за чисельністю населення більшості своїх членів. ЄС, який уникає консенсусу з делікатних питань, дасть нове життя тій самій відцентровій динаміці, яка відправила Велику Британію в самостійний шлях після референдуму 2016 року.

Тепер можна стверджувати, що скорочення членської бази було б корисним для ЄС. Уряд Угорщини перетворив своє презирство до інститутів ЄС на форму мистецтва. Можливо, примус угорців до рішення, чи хочуть вони бути в ЄС, чи ні, може бути корисним для блоку, який прагне визначити свою ідентичність на основі спільних цінностей. Однак це не той аргумент, який висувають прихильники стратегічної автономії — зовсім навпаки. Фактично, вони часто закликають до відходу від одностайності в контексті підготовки до майбутніх розширень, особливо до вступу України. Останнє, однак, лише зробить ЄС більш різноманітним, тим самим роблячи ставку на інституції, що можуть пристосуватися до такого розмаїття, а не підривати ЄС.

В іншому контексті "стратегічну автономію" було представлено як страховий поліс від другого терміну Трампа, який може легко підірвати прихильність США до безпеки Європи. Аргумент правильний: нова ізоляціоністська адміністрація у Сполучених Штатах створить значні ризики для безпеки Європи. Однак з точки зору, скажімо, Варшави або Риги, ці ризики необхідно зіставити з ризиками бути проігнорованими або відкинутими в Раді ЄС тими самими західноєвропейськими партнерами, які в минулому часто ігнорували інтереси "нової Європи".

Інакше кажучи, не обов'язково бути зачарованим Дональдом Трампом, щоб бути готовим зв'язати безпеку своєї країни угодою, яка дасть майбутньому президенту Ле Пен або канцлеру Вагенкнехту ефективну владу, що дає змогу ігнорувати найважливіші інтереси Польщі або Латвії.

З інституційного погляду, незадовільний статус-кво є найкращим вибором для Європи, якщо вона хоче збалансувати єдність із властивим їй плюралізмом. ЄС необхідно діяти спільно і рішуче в тих галузях, де існує консенсус, як-от майбутнє України в Європейському Союзі. Однак намагатися зробити те саме в тих галузях, де країни категорично не згодні, — це зовсім інша і набагато більш ризикована пропозиція.

Проте варто зазначити, що питання "автономії" лише слабо пов'язане з обороноздатністю континенту. Важко знайти більше євроскептичних урядів, ніж ті, що очолювали Польщу з 2015 року, однак нарощування військової могутності Польщі та її одночасний внесок у безпеку Європи були зразковими. Для деяких країн серйозне ставлення до своєї оборони може означати глибшу співпрацю з європейськими союзниками-однодумцями в межах таких схем, як PESCO або EDF — і це нормально. Для інших, як-от Польща, це означало купівлю безлічі обладнання американського (і корейського) виробництва — і це теж нормально.

Мене, наприклад, надихнуло керівництво фон дер Ляєн і Мецоли щодо Ізраїлю і ХАМАСу. Однак із самого початку було також зрозуміло, що їхні щирі та благі наміри не витримають першого контакту з внутрішніми розбіжностями в Європі. Отримана в результаті картина розчаровує, але вона не повинна дивувати тих, хто має базове уявлення про реалії, що роблять перспективу ЄС як єдиного геополітичного гравця не більше ніж нездійсненною мрією.

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